Motosikletli maganda kurbanı genç iş insanı Murat'ın acı hikayesi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Pirinççi köyünde, grup motosiklet sürüşü yapan Murat Vermez (23) ve ve arkasında oturan Nazlıcan Yolcu, arkasından gelen trafik magandası Berkant Keskin’in tacizleri sonrası motosikletten düşerek hayatlarını kaybettiler.

Tanımadığı iki kişiyi trafikte taciz ederek ölümlerine neden olan Berkant Keskin ise ifadesinde “Ben biraz şımarığım, şaka yapıyordum" dedi.

Murat Vermez’in akrabası Cüneyt Polat, yaşanan feci olay sonrası hayatını kaybeden iş insanı gencin hayat hikayesini anlattı.

Cüneyt Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımız çok yandı. Bir magandanın şımarıklığı bizi evladımızdan kopardı." dedi.

“SEN NE GÜZEL İNSANMIŞSIN”

Akraba Polat Murat’ın cenazesinde duyduklarını, "Murat 23 yaşını henüz doldurmuş, oto galeri sahibi bir gençti. Vefatını duyan hiç tanımadığımız insanlar taziyeye geldi. Nerden tanıyordunuz diye sorduklarımızdan aldığımız "bize şöyle yardımcı olmuştu, bize maddi yardım yapardı" gibi cevaplar oldu. Onlarca insan... Bizden habersiz, ihtiyacı olanı arar bulur, destek olurmuş... Bizi giderken nasıl onurlandırdı anlatamam. Birlikte çalıştığı dostuna, "borcu var mıydı hemen kapatalım" diye sordum. Aldığım cevap, "yoktu abi. 2 aileye yardım sözü vardı, hemen onları ben hallettim Murat adına" oldu. Biz Murat hayattayken, o kadar yakınındayken bunları hiç fark edemedik. Bir elin verdiğini diğer el görmesin sözünü şiar edinmiş olmalı kendisine... Sen ne güzel bir kardeş, arkadaş, insanmışsın Murat Vermez..." diyerek duygusal bir mesajla aktardı.