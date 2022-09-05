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Remzi ÖZDEMİR
Remzi ÖZDEMİR

Şimdi sıra Akbank'ta!

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5 Eylül 2022 Pazartesi

Akbank personelini her zaman takdir etmişimdir.

Her zaman canla başla çalışır ve markaya yakışır bir hizmet vermek için didinir.

Bunu defalarca gördük. Sistem krizi yaşandığında o insanlar kahraman gibi çalıştı.

Akbank da son dönemde personeline daha çok değer verdi.

Özellikle Genel Müdür Hakan Binbaşgil'in hassasiyeti ile maaş düzenlemeleri hep sektörün önünde oldu.

Yemek ücretinden tutun da personel mutluluğuna kadar her sorunla ilgilenen bir yöneticidir Hakan Binbaşgil.

Hakan Binbaşgil aynı zamanda iyi bankacıdır. Piyasayı iyi koklar ve güzel hamleler yapar.

Mesela mobilden Akbank'a müşteri olanlara faizsiz kredi vermesi, müşteri patlamasına neden oldu. Hem mobil müşterisini arttırdı hem de içeriye yeni müşteri soktu.

Hakan Binbaşgil son hamlesini emekli promosyon yarışı ile yaptı. Emekli promosyonunu bir anda sürpriz bir şekilde 7 bin 500 liraya çekince ertesi sabah on binlerce emekli Akbank şubeleri önünde kuyruğa girdi.

Bazı illerde 40 dereceyi bulan sıcaklıkta bayılan müşteriler oldu. Rahatsızlanan ve sıra yüzünden kavga eden de.

İşte burada yine Akbank'ın muhteşem personeli devreye girdi.

Kapıdaki güvenlik organize etti ve insanları şube içinde ağırladı.

Akbank personeli öğle yemeğine bile çıkmayarak bu kalabalık müşteriye hizmet verdi.

Sonuç olarak 31 Ağustos'ta kampanya bitti!

Akbank bu kampanya ile yaklaşık yarım milyon emekli kazanımı yaptı. Kesin rakam bilinmiyor ama bankacılar bu kadar bir rakam olabileceğini söylüyor.

Tüm bunlar olurken, Akbank'tan sonra yarışa katılan Yapı Kredi Bankası yoğun çalışan personeline 6 bin liralık kredi kartı puanı hediye etti. Yetmedi güvenlik ve mutfak personeli dahil her personele motivasyon amaçlı 300 lira ara öğün ücreti ödedi. İki hafta boyunca daha bu ücreti ödeyecek.

Bir başka banka Garanti BBVA.

Emekli kampanyası nedeniyle personeline küçük bir teşekkür amacıyla 2 bin 500 liralık prim ödeyeceğini bildiren duygusal bir teşekkür yazısı yazdı.

Geliyoruz Akbanklılar'a

Bu kampanyada en çok Akbank personeli çalıştı. En yoğun banka Akbank'tı…

Ancak bu fedakâr insanlara Akbank henüz tek kuruş prim vermedi.

Başarılı Genel Müdür Hakan Binbaşgil'e buradan çok özel bir bilgi vermek istiyorum:

Haberiniz olsun, Akbank personeli size gönül koymuş. Diyorlar ki, bize en çok sorulan soruyu bu defa biz genel müdürümüze sormak istiyoruz "Yapan nasıl yapıyor?.. Yoksa Genel Müdürümüz bizi sevmiyor mu?"

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