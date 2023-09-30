Simge Sağın yaz sezonunun son konserinde seyirciye içini döktü

Simge Sağın, bu yaz İstanbul’daki 5’inci, açık hava konserini vererek yaz sezonunu kapattı. Şarkıcı son konserinde seyirciye içini döktü.

Simge Sağın yaz sezonunun son konserinde seyirciye içini döktü

Başta Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Antalya ve Didim olmak üzere yazı açık hava konserleriyle geçiren Simge Sağın, gelen yoğun istek üzerine programa eklenen, İstanbul’daki 5’inci konserini dün akşam Turkcell Vadi sahnesinde verdi.

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2023 yaz sezonunu bu muhteşem konser ile kapatan Simge “Sizlere ve bana bu duyguyu yaşatan Allah’ıma şükürler olsun” dedi. Babgal’dan Yasemin Yılmaz imzalı iki kıyafet giyen Simge her zamanki gibi tarzıyla da çok konuşuldu.

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Geçen martta çıkardığı ve kısa sürede hit olan “Harcandıkça” şarkısını söylemeden önce seyircisiyle dertleşen Simge Sağın, “Bu şarkının yapım aşamasında birine öyle yüksektim ki. Sonra harcandım! Ben de harcadım. Yani hem harcandım hem harcadım. Zaten başımıza ne geliyorsa ya ‘Sevmek Yüzünden’ ya da harcanmaktan geliyor. Teşekkür ediyorum Harcayanlara… Güzel şarkı söyletiyorlar bana…” sözleriyle seyirciden büyük alkış aldı.

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