Simge Sağın'dan hastalık açıklaması. 'Sahneden inmek zorunda kaldım'

Simge Sağın verdiği konser sırasında rahatsızlandı. Sağın bir süre ara verdikten sonra toparlayıp sahneye döndüyse de konseri bitirme fırsatı bulamadı. Simge Sağın yaşadığı rahatsızlığa dair paylaşım yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Simge Sağın'dan hastalık açıklaması. 'Sahneden inmek zorunda kaldım'

Verdiği konserin henüz başlarında kendisini iyi hissetmeyen ve kısa bir süreliğine sahneden inen Simge Sağın, dinlendikten sonra konserine devam etse de yaşadığı rahatsızlığın artması nedeniyle konserini seyirciye veda etmeden apar topar bitirmek zorunda kaldı.

Sağın yaşadığı rahatsızlığa dair sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

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"Dün akşam sonuna kadar beni yalnız bırakmayan canım dinleyicilerim.

3.Şarkıdan sonra yaşadığım ani rahatsızlık sonucu biraz toparlayıp geri döndüm fakat sonlara doğru artan belirtilerle ne yazık ki size veda edemeden sahneden inmek durumunda kaldım. Hepinizin affına sığınıyorum.

Viral bir enfeksiyon sonucu gelişmiş bir durum olduğu söylendi. Şu an daha iyiyim, dinleniyorum.

Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

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