Simge Sağın konserde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, cuma akşamı Maslak Volkswagen Arena’da verdiği konser sırasında rahatsızlandı. Sağın'a sağlık ekipleri müdahale etti ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Simge Sağın konserde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 2018 yılında çıkardığı 'Aşkın Olayım' parçası hit olan Simge Sağın'dan kötü haber geldi.

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SAHNEDE RAHATSIZLANDI

Şarkıcı, son olarak geçtiğimiz cuma akşamı Maslak Volkswagen Arena’da konser verdi.

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Vokalistleri konseri sürdürürken aniden rahatsızlanarak istifra eden Sağın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sahneye geri döndü.

Konser sonunda kapıda bekleyen ambulansla hastaneye götürülen şarkıcının, virüs kaptığı ortaya çıktı.

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