Simge Sağın konserde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile 2018 yılında çıkardığı 'Aşkın Olayım' parçası hit olan Simge Sağın'dan kötü haber geldi.
SAHNEDE RAHATSIZLANDI
Şarkıcı, son olarak geçtiğimiz cuma akşamı Maslak Volkswagen Arena’da konser verdi.
Vokalistleri konseri sürdürürken aniden rahatsızlanarak istifra eden Sağın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sahneye geri döndü.
Konser sonunda kapıda bekleyen ambulansla hastaneye götürülen şarkıcının, virüs kaptığı ortaya çıktı.
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