Simge Sağın 46 kiloya düştü. O halini sosyal medyadan paylaştı

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kostümleriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Son günlerde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı pilates ve sağlıklı beslenme ile hedefi olan 46 kiloya düştü.

Simge Sağın fit halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge Sağın, 46 kiloya düşmeyi hedefliyordu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı kilo verdiği halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda bu yaz sık sık konser veren Simge Sağın, konser maratonuna kaldığı yerden devam ediyor.