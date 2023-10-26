Simge Sağın 46 kiloya düştü. O halini sosyal medyadan paylaştı

İddialı sahne kostümleriyle magazin gündeminden düşmeyen 41 yaşındaki popçu Sime Sağın, bu kez fit halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Simge Sağın 46 kiloya düştü. O halini sosyal medyadan paylaştı

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kostümleriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Son günlerde 'Aşkın Olayım' şarkısıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı pilates ve sağlıklı beslenme ile hedefi olan 46 kiloya düştü.

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Simge Sağın fit halini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

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Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Simge Sağın, 46 kiloya düşmeyi hedefliyordu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı kilo verdiği halini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda bu yaz sık sık konser veren Simge Sağın, konser maratonuna kaldığı yerden devam ediyor.

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