Simge Sağın’dan ağızları açık bırakan itiraf

Şarkıcı Simge Sağın, yine kombiniyle dikkat çekti. Sağın, ‘Harcandıkça’ adlı çalışmasını söylemeden önce, “Merak ediyorum, aranızda harcanan kaç kişi var? Ben hem harcadım hem de harcandım. O yüzden bu eseri söylüyorum” dedi.

Bugüne kadar ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı' , 'Ben Bazen' gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıya beraber imza atan eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa, müzikseverlere yaz sürprizi yapmış ve ‘Çapkınca’ şarkısına imza atmıştı.

Şarkının sözü ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait.

