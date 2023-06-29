Simge Sağın'dan müjdeli haber geldi. Eski sevgilisiyle müzik kampına girmişti

Birçok hit şarkıda ortak imzaları bulunan eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa yine bir araya geldi. İkilinin yeni bombası 'Çapkınca'dan paylaşılan 30 saniyelik kayıt videosu sosyal medyada olay oldu.

Simge Sağın'dan müjdeli haber geldi. Eski sevgilisiyle müzik kampına girmişti

Bugüne kadar ‘Aşkın Olayım’, ‘Üzülmedin mi?’, ‘Yankı' , 'Ben Bazen' gibi dillere dolanan birçok hit olmuş şarkıya beraber imza atan eski sevgililer Simge Sağın ve Ozan Bayraşa, müzikseverlere yaz sürprizi yaptı.

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İkili stüdyoya girdi ve sezonun bomba hiti olmaya aday ‘Çapkınca’ya imza attı. Şarkının sözü ve müziği Onur Özdemir’e düzenlemesi ise Ozan Bayraşa’ya ait.

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Simge Sağın ile bu dönemde duyduğumuz birçok hit şarkının yenilikçi düzenlemelerine imzasını atan Ozan Bayraşa’nın ortak projesi ‘Çapkınca’ haftaya dinleyici ile buluşacak.

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‘Çapkınca’ daha yayınlanmadan olay yarattı. Simge Sağın’nın şarkının kaydını yaptığı stüdyodan paylaştığı nakarat kısmı sosyal medyada binlerce kez art arda dinlendi ve paylaşıldı.

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Simge Sağın&Ozan Bayraşa ortak projesi ‘Çapkınca’ 3 Temmuz Pazartesi günü tüm dijital platformlarda!

Çift bir dönem evlenecekken ayrılmış, daha sonra ise müzik çalışmaları için arkadaşlıklarını devam ettirmişti.


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