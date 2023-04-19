Takipçileriyle buluşturacağı yeni yaz şarkısını yapmak için, 2018 yılında ayrıldığı aranjör Ozan Bayraşa ile Alaçatı'da müzik kampına giren güzel şarkıcı Simge Sağın, harcadıkları saatlerin ardından Instagram hesabından sevenlerini heyecanlandıracak paylaşımı yaptı.

İzmir’deki 20 derecelik havayı fırsat bilerek eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile Alaçatı’da havuzlu bir ev tutan ve şarkı yazarı dostları Onur Özdemir'i de yanlarına alan ikiliden Simge Sağın, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaz şarkısının hazır olduğunu açıkladı.

Sağın yaptığı paylaşımların üzerine tarih attı ve "Yaz şarkım bitti" notunu düştü.