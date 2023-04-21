Simge Sağın'dan flaş Icardi açıklaması. Adı aşk dedikodularına karışmıştı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Hürriyet'ten Orkun Ün'ün sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte o röportajdan Icardi ile ilgili bölümler…

“Aşkın Olayım” fırtınasını bana açıkla lütfen. Nasıl oldu da 5 yıl önce çıkan şarkı şimdi dillere pelesenk oldu?

Beşiktaş stadında çalındı ilk. Sonra Fenerbahçe, son olarak da Galatasaray çaldı. Icardi gol attığında başladı çalmaya. Ama ilk patladığı yer TikTok’tur. Ardından YouTube’da trendlere girdi. Biz de şaşırdık.

Galatasaraylı Mertens’in Hadise’den şarkı istediği iddiası var. “Bak Simge Icardi’ye şarkı yaptı, sen de bana yap” demiş. Nereden çıktı bu futbol ile Simge ilişkisi?

Ya ben Icardi’ye şarkı mı yaptım? O şarkıyı yazan ben bile değilim. (Gülüyor) -- Ben şarkıcıyım. Müziğim her yerde çalabilir, herkes paylaşabilir. Ben Beşiktaşlıyım ama şarkım en çok Galatasaray stadyumunda Icardi ile patladı. Önünü kimse kesemedi şarkının. Bir sabah uyandım, Icardi diye bir insan tanıdım. Bilmiyordum ki...

Peki Icardi ile diyaloğun ne zaman başladı?

- Aradan biraz zaman geçti, Icardi sosyal medyada beni takibe aldı ve şarkımı paylaştı. Ben de başarılı bir sporcu diye karşılık olarak takip ettim, teşekkür ettim. Olay bundan ibaret. Mesaj bile atmadı bana. Hiç diyaloğum olmadı, hiçbir şey yazmadı. Sadece şarkımı paylaştı.

Ama dedikodular aldı başını gitti...

- İnsanlar öyle garip bir şey yaşadılar ki. Adam evli! Ben en çok insanların beni evli biriyle yakıştırmalarına şaşırdım. “Yenge” diyorlar bana, nasıl olabiliyor bu? İki çocuğu olan evli bir erkekle beni nasıl yan yana getirirler? Benim öyle bir durumla asla işim olmaz. İnsanların bunu böyle görüyor olmaları da ilginç. Geçenlerde konserimde biri geldi, forma imzalatmak istedi, ben de kartal hareketi yaptım. Ya ben şarkıcıyım, neden forma imzalıyorum?