Simge Sağın'dan flaş Icardi açıklaması. Adı aşk dedikodularına karışmıştı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, adının aşk dedikodusuna karıştığı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Simge Sağın'dan flaş Icardi açıklaması. Adı aşk dedikodularına karışmıştı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, Hürriyet'ten Orkun Ün'ün sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, adının aşk dedikodusuna karıştığı Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

simge-sagin-adinin-ask-dedikodusuna-karistigi-mauro-icardi-ile-ilgili-flas-aciklamalarda-bulundu-hh2tz.jpg

İşte o röportajdan Icardi ile ilgili bölümler…

“Aşkın Olayım” fırtınasını bana açıkla lütfen. Nasıl oldu da 5 yıl önce çıkan şarkı şimdi dillere pelesenk oldu?

Beşiktaş stadında çalındı ilk. Sonra Fenerbahçe, son olarak da Galatasaray çaldı. Icardi gol attığında başladı çalmaya. Ama ilk patladığı yer TikTok’tur. Ardından YouTube’da trendlere girdi. Biz de şaşırdık.

simge-sagin-adinin-ask-dedikodusuna-karistigi-mauro-icardi-ile-ilgili-flas-aciklamalarda-bulundu-jcyfr.jpg

Galatasaraylı Mertens’in Hadise’den şarkı istediği iddiası var. “Bak Simge Icardi’ye şarkı yaptı, sen de bana yap” demiş. Nereden çıktı bu futbol ile Simge ilişkisi?

Ya ben Icardi’ye şarkı mı yaptım? O şarkıyı yazan ben bile değilim. (Gülüyor) -- Ben şarkıcıyım. Müziğim her yerde çalabilir, herkes paylaşabilir. Ben Beşiktaşlıyım ama şarkım en çok Galatasaray stadyumunda Icardi ile patladı. Önünü kimse kesemedi şarkının. Bir sabah uyandım, Icardi diye bir insan tanıdım. Bilmiyordum ki...

simge-sagin-adinin-ask-dedikodusuna-karistigi-mauro-icardi-ile-ilgili-flas-aciklamalarda-bulundu-tgckh.jpg

Peki Icardi ile diyaloğun ne zaman başladı?

- Aradan biraz zaman geçti, Icardi sosyal medyada beni takibe aldı ve şarkımı paylaştı. Ben de başarılı bir sporcu diye karşılık olarak takip ettim, teşekkür ettim. Olay bundan ibaret. Mesaj bile atmadı bana. Hiç diyaloğum olmadı, hiçbir şey yazmadı. Sadece şarkımı paylaştı.

simge-sagin-adinin-ask-dedikodusuna-karistigi-mauro-icardi-ile-ilgili-flas-aciklamalarda-bulundu-abrze.jpg

Ama dedikodular aldı başını gitti...

- İnsanlar öyle garip bir şey yaşadılar ki. Adam evli! Ben en çok insanların beni evli biriyle yakıştırmalarına şaşırdım. “Yenge” diyorlar bana, nasıl olabiliyor bu? İki çocuğu olan evli bir erkekle beni nasıl yan yana getirirler? Benim öyle bir durumla asla işim olmaz. İnsanların bunu böyle görüyor olmaları da ilginç. Geçenlerde konserimde biri geldi, forma imzalatmak istedi, ben de kartal hareketi yaptım. Ya ben şarkıcıyım, neden forma imzalıyorum?

İlgili Haberler
Simge Sağın'dan takipçilerine müjdeli haber. Eski sevgilisiyle müzik kampına girmişti
Şarkıcı Simge Sağın eski sevgilisiyle müzik kampına girdi
Simge Sağın idolünü açıkladı
Simge Sağın'dan flaş Icardi açıklaması
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı Güncel
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama Şifalı Bitkiler
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız