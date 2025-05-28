Şimşek’in bileti kesildi mi?..

Önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi konuştu Hazine sekreteri Mehmet Şimşek tarafından uygulanan politikaları çok sert bir şekilde eleştirdi, sonra da Yeni Şafak “ekonomide rasyonel çöküş” başlığı ile anlamlı bir gönderme de yaparak Şimşek ve Şimşek’in ekonomi politikalarını çok ağır bir şekilde eleştirdi.

Ayrıca Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında: “Faiz arttı, döviz yükseldi, enflasyon azdı, üretim düştü, sanayi duruyor” manşeti ile yapılan haberde de Şimşek tarafından uygulanan ekonomi politikaları son derecede ağır bir şekilde eleştirildi.

Malum Yeni Şafak eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesinin sesidir.

Recep Bey Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan’ı atarken temel beklentisi ekonominin ihtiyacı olan dövizi bulup getirmeleriydi. Hafize hanım zaten çok erken havlu attı, ayrıldı gitti, Mehmet Şimşek ise iki yıldır ekonominin acil bir şekilde gereksinim duyduğu kaynağı bir türlü bulup getiremedi...

Üstelik az bir zamanda geçmedi Şimşek iki yıldır görevde, ekonomik krizde zerrece bir düzelme olmadığı gibi işler daha da kötüye gitti. Dünyayı fır döndüğü, her para kapısını defalarca çaldığı halde az biraz sıcak para dışında ülkeye bir kaynak girişi de sağlayamadı.

Açıkça söylemek gerekirse Şimşek hem beklentileri karşılayamadı ve hem de bu iki yıllık avansı çok ama çok kötü bir şekilde kullandı.

Gelinen noktada ekonominin tüm aktörleri şikayetçi!

Ücret ile geçinen çalışanlar aç biilaç sürünüyor...

Emeklileri hali tam bir fecaat...

Şirketler ise battı batacak durumda, kıldan ince kılıçtan keskin sırat köprüsünde yürüyor...

Ekonomi zaten büyük bir krizdeyken iktidarın Ekrem İmamoğlu’na mart ayında çektiği operasyon ile çıkardığı siyasi ve hukuki kriz işleri iyiden iyiye çığırından çıkarmış bulunmaktadır.

Peki Şimşek bu saatten sonra ekonomik krizi durdurmayı, enflasyonu düşürmeyi başarabilir mi?

Bana göre bunları yapabilmek Şimşek’in hem gücünü ve hem de bilgi ve becerisini fazlasıyla aşmaktadır.

Öncelikle şunu söyleyeyim bu günkü tek adam rejiminde bakanlar bırak eskinin bakanlarını eskinin müsteşarları kadar bile güçlü değildir.

Bugün bakan sıfatı ile bilinen atanmış memurlar aslında siyasi ve hukuki bir yaptırım gücü olmayan özel yetkili danışman ya da sekreterler konumundadırlar. Dolayısı ile ekonominin aktörleri onu değil tamamı ile şu anda tek siyasi güç sahibi olan Recep Bey’i nazarı dikkate almakta, onun dediklerini önemsemektedirler.

Bu noktada aslında Mehmet Şimşek’in yapabileceği pek fazla bir şey olmadığını da söylemem gerekiyor...

Malum bu tek adam rejimi başlayınca ekonominin başına Damat Bey atanmıştı sonra yaşananlar hepimizin malumu Damat Bey “at izi iti izine karıştı” diyerek Instagram üzerinden istifayı basıp gitti...

Gitti gitmesine de iktidar cenahındaki kadrolar arası kavga hiç yatışmadı görünen o ki Şimşek ve ekibinin başarısızlığı ve yarattığı hayal kırklığı bu kavgayı yeni bir merhaleye taşımak üzeredir.

Recep Bey eğer Şimşek ve ekibinin başarısızlığını gösterip “bak dediğinizi yaptık faizleri artırdık ama enflasyon düşmedi” diyerek o meşhur “faiz sebep enflasyon sonuçtur” iddiasına döner “nas var nas sana bana ne oluyor” diyerek enflasyon bu kadar yüksekken faizleri indirmeye kalkarsa demedi demeyin yandı gülüm keten helva...

Peki, Recep Bey eski söylemlerine dönerse Şimşek o görevde kalıp o koltukta oturmaya devam eder mi?

Onca hakaretten sonra dönüp dolaşıp o koltuğa oturmayı içine sindirebilen birinin başka neleri içine sindirip kabul edeceğini bilmek elbette mümkün değil amma ve lakin kabul edip koltukta oturmaya devam etse bile kendi koltukta kalmış ama politikaları buharlaşmış olacaktır.

Peki ondan sonra ne olur?

Biz bu filmi daha öncede gördük bu yüzden sonunu tahmin etmek hiç zor değil!

Olacak olan; enflasyon yükselir, döviz fiyatları uçar, şirketler batar, işsizlik artar ve dahi bu kriz en sonunda bir moratoryuma da gidebilir.