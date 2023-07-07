Şimşir bitkisi saç dökülmelerine birebir iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan saç dökülmelerine birebir iyi gelen şimşir bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SAÇ DÖKÜLMELERİNE BÖYLE İYİ GELİYOR

Saç dökülmeleri için ideal bir bitki olup, yaprakları kaynatılarak saçların yıkanması halinde etki ettiği görülmektedir.

SAÇ DÖKÜLMESİ NEDEN OLUR?

Saç dökülmesi genellikle genetik kökenli olmakla birlikte çeşitli hastalıklardan dolayı da yaşanabilmektedir. Bunun yanında geçici hastalıklar sinüzit, enfeksiyon, bağırsak paraziti saç dökülmesini tetiklerken B12, magnezyum, çinko ve demir eksikliği de saç dökülmelerine yol açar.

ŞİMŞİR BİTKİSİ NEDİR?

Şimşirgiller familyasından; her zaman yeşil çalı veya ağaç halinde odunsu bir bitki cinsidir. Yurdumuzda yetişen adi şimşir; çoğunlukla sık dallı bir çalı, bazen 10 metreye kadar boy salan bir ağaçtır. Çiçekleri ye ilimsi sarıdır. Yaprakları ve dallarının kabuğunda; alkoloidler, uçucu yağ, reçineli bileşikler ve tanen vardır.

NASIL KULLANILIR?

Bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Şifası yapraklarında ve dallarındadır.

Toz halde günde 1 çay kaşığı yemeklerde yenir.