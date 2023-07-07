Şimşir bitkisi romatizmaya iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen şimşir bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Şimşir bitkisi romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. İnsanların korkulu rüyası olan romatizmaya iyi gelen şimşir bitkisinin faydaları dikkat çekti.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır.

Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ŞİMŞİR BİTKİSİ NEDİR?

Şimşirgiller familyasından; her zaman yeşil çalı veya ağaç halinde odunsu bir bitki cinsidir. Yurdumuzda yetişen adi şimşir; çoğunlukla sık dallı bir çalı, bazen 10 metreye kadar boy salan bir ağaçtır. Çiçekleri ye ilimsi sarıdır. Yaprakları ve dallarının kabuğunda; alkoloidler, uçucu yağ, reçineli bileşikler ve tanen vardır.

NASIL KULLANILIR?

Bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Şifası yapraklarında ve dallarındadır.

Toz halde günde 1 çay kaşığı yemeklerde yenir.

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