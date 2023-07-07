Şimşir bitkisi sara hastalığına iyi geliyor

Sara gibi sinir hastalıkları için ideal bir bitki olan şimşir bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Şimşir bitkisi sara hastalığına iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Sara gibi sinir hastalıkları için ideal bir bitki olan şimşir bitkisinin faydaları dikkat çekti.

SARA HASTALIĞI NEDİR?

Beynin elektriksel aktivitelerindeki değişiklikler sonucu meydana gelen agresif titreme, bilinç ve kontrol kaybı gibi belirtilerin eşlik edebileceği nöbetler medeniyetin ilk zamanlarından biri mevcut olan önemli bir sağlık sorunudur.

Nöbet, bir süre zarfı boyunca sinir sistemindeki bir sinir hücresi grubunda senkronize bir şekilde uyarılma meydana gelmesi sonucu oluşur. Epilepsi nöbetlerinin bazılarında kas kasılmaları nöbete eşlik edebilir.

Epilepsi ile nöbet geçirme her ne kadar birbirleri yerine kullanılan ifadeler olsa da aslında tam olarak aynı şeyi ifade etmezler. Epilepsi nöbeti ile nöbet arasındaki fark epilepsinin, tekrarlayan ve kendiliğinden oluşan nöbetlerle seyreden bir hastalık olmasıdır. Tek bir nöbet öyküsü o kişinin epilepsi hastası olduğunu göstermez.

SARA BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Ani olarak ortaya çıkan yoğun korku ve endişe hali

-Mide bulantısı

-Sersemlik

-Görme ile ilgili değişiklikler

-Ayak ve ellerin hareketlerinde kısmi kontrolsüzlük

-Vücudun dışına çıkmış gibi hissetmek

-Baş ağrısı

NASIL KULLANILIR?

Bahçelerde süs bitkisi olarak da yetiştirilir. Şifası yapraklarında ve dallarındadır.

Toz halde günde 1 çay kaşığı yemeklerde yenir.

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