Sinan Akçıl bir milyonluk ödüle karşı çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de verilen 1 milyon TL'lik ödülü az bulan Sinan Akçıl, ATV ve yapımcıya seslenerek ''Final ödemesi düşünülen vergilerden sonra net 5 milyon TL olmalı. 1 milyona milyoner olunmuyor'' dedi.

Sinan Akçıl bir milyonluk ödüle karşı çıktı

Kim Milyoner Olmak İster'de final sorusuna kadar gelen Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon liralık soruyu da doğru cevaplayarak büyük ödülün sahibi oldu. 1 milyon TL'lik ödülü az bulan Sinan Akçıl ise yapımcı ve kanala çağrıda bulundu.

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"ALLAH'IM BANA BU İNSANLARA MÜZİK DIŞINDA HİZMETKAR OLMAYI NASİP EYLE"

Geçtiğimiz sene babasına dükkanında yardım ederken kolunu kıyma makinesine kaptıran ve eli ampute edilen Rabia Birsen Göğercin, anlattıkları herkesi derinden etkiledi. Göğercin'in anlattıkları karşısında duygulanan Sinan Akçıl, "Allah'ım sen bana bu ülkemin insanlarına müzik dışında da hizmetkar olmayı nasip eyle. Bu ülkenin bu insanları için hayatımı veririm derken sanatçı sallaması yapmıyorum. Bambaşka bir millet bambaşka" dedi.

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"ÖDÜL 5 MİLYON OLMALI, 1 MİLYON TL İLE MİLYONER OLUNMUYOR"

Milyoner'de Göğercin'in kazandığı 1 milyon TL'yi az bulan Sinan Akçıl, yapımcı ve kanala çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Bu arada bence Kim Milyoner Olmak İster final ödemesi artık 5 milyon TL olmalı. 1 milyon TL ev veya araba bile aldırmaz. Düşülen vergilerden sonra net 5 milyon TL kazanana kalmalı. 1 milyon TL ile milyoner olunmuyor. Gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Bunu sevgili yapımcı ve kanal düşünmeye başlamıştır diye tahmin ediyorum. Ufak bir tavsiye benimki. Heyecan ve mutluluk bu şekilde artar umarım."

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