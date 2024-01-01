Sinan Ateş cinayeti için MHP gereğini yapmıştır dedi. Özışık kardeşlerin Baki'sin skandal sözler

AKP'ye yakınlığı ile bilinen Özışık kardeşlerden Baki Özışık, Sinan Ateş cinayeti üzerine konu açılması üzerine “Sinan Ateş’in bir duruşu vardı, MHP de gereğini yaptı.” ifadelerini kullandı.

Özışık'ın bu sözleri üzerine sosyal medyada kullanıcılar Emniyet'e ve adli makamlara konuyla ilgili gereğinin yapılması yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.

İYİ Parti Medya İlişkileri Başkan Danışmanı Avukat Funda Dilara Atakan da söz konusu durum hakkında şöyle bir paylaşımda bulundu:

“Sinan Ateş’in infaz emrini MHP vermiştir' diyen Baki Özışık bu bilgiyi kimden aldıysa derhal Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ali Yerlikaya ile paylaşsın, sorgu odası sohbet odası kadar konforlu olmasa da gereği yapılır diye düşünüyorum. Katili bulduk mu yoksa?”

Özışık ise sözlerinin gündem olmasının ardından açıklamalarının çarpıtıldığını dile getirerek, “Kalkmışlar küfür ettikleri MHP ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Sinan ateşle ilgili sözlerimi çarpıtmış, güya Ben MHP'nin öyle bir cinayeti işlediğini söylemişim.” ifadelerini kullandı.