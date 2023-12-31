Sinan Ateş'in annesi oğlunun mezarı başında konuştu: Yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde

Kaynak: ANKA
Sinan Ateş'in annesi oğlunun mezarı başında konuştu: Yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde
Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, mezarı başında anıldı. Ateş'in annesi, "Bu kadar mı insafsızlar? Yavrumun katili MHP'de" dedi.

Ankara'da, silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, suikastın yıl dönümünde memleketi Bursa'da anıldı.

Anmaya Ateş'in ailesinin yanı sıra İYİ Parti Bursa milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile çok sayıda kişi de katıldı.

İlk olarak ikindi namazı sonrası mevlüt okutulan Ateş için Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma gerçekleştirildi.

“HERKES BİLDİĞİNİ SÖYLESİN”

Sinan Ateş’in mezarı başında konuşma yapan ablası Selma Ateş, şu ifadeleri kullandı:

"Her şey ortadayken, suçlular ortadayken, bunu herkes bilirken, biz bununla ilgili bir şey yapamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletiyse bu tarihe kara bir leke olarak geçmemeli. Sinan Ateş akademisyendi. Aydın bir çocuktu. Şimdi kürsülerden söyleniliyor, 'Bildiklerimiz var' diye. Herkes bildiğini söylesin, bizler de huzura erelim. Çünkü benim kardeşimin her damla kanının hesabını sormak için elimizden geleni yapacağız. İstediğimiz odur ki adalet yerini bulsun. Tek isteğimiz budur. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun"

“İNTİKAM DEĞİL ADALET İSTİYORUZ”

Anmada konuşan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, "İntikam değil, adalet istiyoruz. Hiçbir beklentimiz yok hiç kimseden. Sadece adaleti tesis etsin. Sayın devlet büyüklerimiz ve Cumhurbaşkanımız, tekrar sesleniyorum, lütfen yaşananları görmezden gelmeyin" dedi.

“YAVRUMUN KATİLİ MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NDE”

Gözyaşlarına hakim olamayan Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise anmada şunları söyledi:

"Bu kadar mı insafsızlar? Benim iki tane yavrumun boynunu büktüler. Benim yavrularım babasını gördüğünde televizyona sarılıyor baba diye. Ben yavrumun yollarını gözledim. Ben bir kere daha öldüm, Ankara’da kurşunlar bana sıkıldı. O kurşunlar ciğerlerime girdi benim. Ben yavrumu nasıl yetiştirdim bilmiyorlar. Benim yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde."

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