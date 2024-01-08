Sinan Ateş'in eşinden savcıya mektup. 'Sizin hiç her sabah okula gitmeden önce 'Anne seni de öldürmeyecekler değil mi?' diye soran bir evladınız oldu mu?'

30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davanın savcısı Ayhan Ay'ın tatile çıkmasına tepki göstererek adalet istedi.

Ayşe Ateş yaptığı paylaşımda çocuklarının her sabah kendisine, “Anne seni de öldürmeyecekler değil mi?” diye sorduğunu belirterek çocuklarının gece uykusundan "Baba" diyerek uyandığını söyledi.

"ADALET İSTİYORUZ"

Ateş, sosyal medya hesabı X'den yaptığı paylaşımda,

"Başta eşim Şehit Sinan Ateş’in dosyasına bakan Sayın Savcı Ayhan Ay olmak üzere adaleti sağlamakla mükellef bütün kişilere:

Adalet istiyoruz… Adaletsiz geçen her günde suç, cezanın karşısında artan bir kibirle dikiliyor. Kibir, güveni doğuruyor. Güven, korkuyu yeniyor. Orada yenilen korku burada vücut buluyor. Adaletin gözleri tam da olması gerektiği gibi kapalı.

Peki, neden? Karanlıktayız. Anlamamıza yardımcı olacak bir ışık arıyoruz.

Bekliyoruz… Cuma cuma, seçim seçim bekliyoruz. Öyle bir bekleyiş ki bir yanına korkuyu almış, diğer yanına kaygıyı. Arkasında umut var, iman var, inanç var. Önünde cesaret, metanet, dirayet… Yürüdüğü yer de yön de karanlık. Yolumuzu aydınlatacak bir ışık arıyoruz.

“HER KARANLIK ONA SON VERECEK ŞAFAĞIN TOHUMLARINI İÇİNDE TAŞIR”

Ve biliyoruz ki “Her karanlık ona son verecek şafağın tohumlarını içinde taşır.” Kalbi yorgun bir babanın, gözü yaşlı bir ananın, kederli bir eşin, bir yarısını kaybeden kardeşin ve birçok uykusundan “Baba!” çığlığıyla uyanan iki evladın yüreğine ekilecek bu şafak tohumları da adaletin ta kendisidir.

“ANNE SENİ DE ÖLDÜRMEYECEKLER DEĞİL Mİ?” DİYE SORAN BİR EVLADINIZ OLDU MU?"

Bu kapsamda sizlere şunu sormak istiyorum: Sizin hiç her sabah okula gitmeden önce “Anne seni de öldürmeyecekler değil mi?” diye soran bir evladınız oldu mu?

Biliniz ki çocuklarımın ruhunda yer edinen bu korku bir gün bile izne çıkmıyor." ifadelerini kullandı.