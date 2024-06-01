Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanığın evinde toprağa gömülü silahlar bulundu

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş 2022 yılında Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu bulunan Erdem Karadeniz’in evinde yapılan aramanın detayları ortaya çıktı. Karadeniz’in 4 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan evinde yapılan aramada neler çıktı neler.

“TABANCA, ŞARJÖR, FİŞEK”

Sanık Erdem Karadeniz evinde yakalandı ve yapılan üst aramasında suç unsuruna rastlanıldığı belirtildi.

Tutanakta ise şu ifadeler yer aldı:

İkametin karşı salon kısmında ev aranmaya başlanmış, ikametin birinci katında ikamet sahibi Gökhan Türkmen’in odasında çelik kasa görülmüş, şahıs çelik kasayı kendisi açmış, kasa içerisinde 40 adet 3 mm çapında dolu fişek, 50 adet 3.57 mm çapında dolu fişek, 1 adet uzun ve 1 adet kısa toplam 2 adet FN (Five Seven) marka tabancaya ait … şarjör, 150 adet FN marka tabancaya ait 5.7 mm çapında dolu fişek, 40 adet 5 mm. çapında dolu fişeğe el konularak muhafaza altına alınmıştır.

Evin mutfak dış duvar dibinde kazılmış toprak altına gömülü vaziyette poşet içerisinde; 1 adet çelik siyah kabzalı tabanca, tabancaya ait bir adet hızlı doldurma aparatı, aparata basılı… fişek ve tabancanın fişek yatağında 6 olmak üzere toplam 12 adet fişek, 1 adet kahverengi kabzalı tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, şarjöre basılı 8 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Evin mutfak kısmında bir tane daha tabanca, namlu kısmında susturucu olarak değerlendirilen, 2 adet şarjör ve bu şarjörlere ait 9 adet 36 kalibre dolu fişek ele geçirilmiştir. Mutfak masası üzerinde de sağ fişek atım, bir tane daha tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör, şarjöre basılı 5 adet 9 mm fişek görülmüştür.

Ancak tutanağa göre Gökhan Türkmen isimli şahıs silahın kendisine ait olduğunu ve ruhsatının olduğunu beyan etmiş.

7 KİŞİ YAKALANDI

Arama sırasında Erdem Karadeniz, Ceyhun Demirel, Süleyman Karadeniz, Hamza Engin, Oğuzhan Coşkun, Serkan Yılmaz ve Gökhan Türkmen'in yakalandığı ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği öğrenildi.

NELER OLDU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş 2022 yılında sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı.

Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Ülkü Ocakları eski yöneticisi Tolgahan Demirbaş, MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, saldırıyı organize eden Doğukan Çep ve tetikçi Erol Özyağcı cezaevine girenler arasında bulunuyor.

Öte yandan Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş “Eşim Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım beni öldürmek için katil arıyor dedi” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Ayşe Ateş “Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu... Kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok” şeklinde konuşmuştu.