Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın yazışmaları ortaya çıktı: Susmazsa öldürün

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş cinayetinin şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın yazışmaları ortaya çıktı: Susmazsa öldürün

Sinan Ateş cinayetinin azmettiriciliği iddiasıyla tutuklanan Tolgahan Demirbaş'ın telefonundaki yazışmalarda Sinan Ateş'in arkadaşı Ömer Zengin için "susmazsa öldürün" talimatı verildiği detayı görüldü.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da suikast sonucu öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Tolgahan Demirbaş'ın telefonundaki yazışmalar ortaya çıktı.

Gazeteci Erk Acarer tarafından paylaşılan yazışmalarda, Sinan Ateş'in yakın arkadaşı olan Ömer Zengin'in susturulması için Almanya'ya operasyonel bir ekip gönderilmesi talebi ve Zengin'in dövülmesi ve aksi halde öldürülmesi yönünde mesajlar bulunduğu görüldü.

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"PAYLAŞMAYA DEVAM EDERSE DÖVÜN, SUSMAZSA ÖLDÜRÜN!"

Acarer, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Geçen hafta saldırıya uğrayan ve sonrasında bir röportaj gerçekleştirdiğimiz Ateş’in yakın arkadaşı Ömer Zengin için Almanya'ya bir ekip gönderilmesi istenmiş. 'Paylaşmaya devam ederse dövün, susmazsa öldürün!' Zengin darp edildi! Acaba bu ekibi yeni mi yolladılar?"

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