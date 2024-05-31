Sinan Ateş cinayeti: Bir gün sonra Tolgahan Demirbaş'ın aracında silah ve cephane bulundu

Ankara, Çukurambar'da meydana gelen olayda, 30 Aralık 2022 tarihinde yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayetiyle ilgili gelişmeler devam ediyor. Ertesi gün, 31 Aralık'ta Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, cinayeti azmettirdiği öne sürülen Ülkü Ocakları Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın aracında detaylı bir arama gerçekleştirildi. Beyaz Citroen C5 marka araçta yapılan incelemede, bir kutu içinde çok sayıda mermi kovanı ve fişek, bir tabanca ve dolu bir şarjör ele geçirildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin koruma altına aldığı bu deliller, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla el konularak soruşturma dosyasına dahil edildi. ANKA'nın ulaştığı belgelere göre, soruşturma derinleştirilerek devam ediliyor.

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanan Emre Yüksel ve cinayeti azmettirdiği öne sürülen Tolgahan Demirbaş'ın ifadelerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde alınan raporlara göre tutarsızlıklar içerdiği belirlendi. Her iki şüpheli de "birlikte ve planlayarak işlenen kasten öldürme suçuna yardım" suçundan tutuklu olarak yargılanıyorlar. Bu gelişme, davada yeni bir boyut kazandırırken, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikte.

'ORTADA BİR YANLIŞ ANLAMA VAR' SAVUNMASI

Ankara'da devam eden bir soruşturma kapsamında, şüpheli Tolgahan Demirbaş'ın ifadesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Demirbaş, daha önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde verdiği ifadede, Emre Yüksel ile birlikte Gökçehöyük'teki göle gitme kararı aldıklarını söylemişti. Ancak Yüksel'in ifadesi, bu bilgiyi yalanlar nitelikte; Yüksel, cuma namazından sonra Demirbaş ile karşılaştıklarını ve Hüsrev Lokantası'nda yemek yediklerini belirtti. Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu çelişkili ifadeler üzerine Demirbaş'a ek sorular yöneltti. Demirbaş ise “Her ne kadar Emre Yüksel arkadaşım cuma namazı sonrası karşılaştığımızı beyan etmiş ise de ortada bir yanlış anlaşılma vardır” savunmasını yaptı.

EMRE YÜKSEL İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Emre Yüksel, verdiği ifadede daha önceki açıklamalarından farklı bir beyanda bulunarak, Tolgahan Demirbaş ile Gökçehöyük'teki Aytaç Ataç'a ait çiftlikte buluşma konusunda herhangi bir planlarının olmadığını öne sürdüğü ancak gerçekte o gün bu konunun konuşulduğunu itiraf etti. Yüksel, Demirbaş'ın kendisini o gün saat 13.00 civarında beklediğinden haberdar olmadığını, bölgede kötü sinyal alınması nedeniyle Demirbaş'ın Gölbaşı yönündeki bir petrol istasyonunda kendisini beklediğini belirtti. Yüksel'in misafiri olduğunu söylemesi üzerine Demirbaş'ın oradan ayrıldığı bildirildi.

'HER NE KADAR KAMERADA GÖRÜLMEMİŞ İSE DE...'

Ankara dışına kaçış iddiasıyla gündeme gelen Eray Özyağcı'nın tetikçisi olduğu öne sürülen Tolgahan Demirbaş, savcılığın belirlemelerini yalanladı. İddiaya göre, bir benzin istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarında, Demirbaş'ın aracının 13:45 civarında durduğu ve bir motosiklet sürücüsünün araca bindiği görülüyor. Ancak Demirbaş, verdiği ifadede, 'Bana bahsetmiş olduğunuz motosiklet, benim aracıma yanaşarak durmamıştır ve benim aracıma kimse binmemiştir. Kamera kayıtlarındaki araç benim aracım değildir. Söylediğim gibi ben lastiklerimi şişirmek için ... isimli petrol ofisine giderek lastikleri şişirdim. Beyan ettiğiniz gibi her ne kadar kamera görüntülerinde görülmemiş ise de, ben beyanlarımın arkasındayım" dedi.