Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme. Azmettirici ve tetikçinin görüşmeleri kayıt altına alınmış

Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi olduğu belirtilen şüpheli Tolgahan Demirbaş ile tutuklu sanıklar Emre Yüksel ve Eray Özyağcı hakkında, görüşmelerinin kayıt altına alınması talebinde bulunulduğu ve mahkemenin de bunu kabul ettiği ortaya çıktı.

30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı ile "Toplu Halde, İştirak Halinde, Tasarlayarak Kasten Öldürme suçuna yardım eden" suçlamasıyla tutuklanan Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve şüphelilerden cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen Ülkü Ocakları Genel Merkez Yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın görüşmelerinin kayıt altına alındığı ortaya çıktı.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu şüpheliler ile maktul arasında öldürmeyi gerektirecek bir husumetin meydana gelmediğini, ancak olayın azmettiricisinin tutuklu şüpheli Eray Özyağcı ile irtibata geçme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu kabul edildi. Bundan dolayı, tutuklu şüpheli Eray Özyağcı'nın cezaevindeki açık ve kapalı görüşmelerinin kayıt altına alınması yönünde karar alındı.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürme’ suçlamasıyla yapılan soruşturma çerçevesinde 30/12/2022 günü yaşanan Sinan Ateş’in öldürülmesi olayına ilişkin şüpheli şahısların konuyla ilgili olarak somut delillere dayanan kuvvetli şüphe nedenleri bulunması ve başka suretle delil elde edilmediğinden dolayı dosya kapsamı ile tespit tutanaklarının birlikte değerlendirilmesinde; şüphelinin atılı suçu işlediği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphelerin varlığı görülmekle birlikte başka suretle delillerin elde edilmesinin imkanının bulunmamasından dolayı iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin karar verilmesi kamu adına talep edilmiş olmakla; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Teknik Büro’nun 19.01.2023 tarihli talebinin kabul şeklinde karar verdiği öğrenildi.

Bu kapmsamda Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş’ın 2 ay süreyle iletişiminin dinlenmesi ve kayda alınmasına kararı verilirken, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ayrıca Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel hakkında 3 hafta boyunca da kamuya açık yerlerdeki faaliyetleri ve işyerlerinin teknik araçlarla izlenmesi, ses veya görüntü kaydı alınmasına izin verilmesi yönünde karar aldı.