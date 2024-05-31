Sinan Ateş’i öldürme talimatını kim verdi. Arkadaşı da MHP’deki ‘Süper İkili’yi işaret etti

Ankara’da 30 Aralık 2022’de düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in arkadaş Ömer Zengin, TELE1’e önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Zengin, Olcay Kılavuz’un soruşturmada kilit bir rol oynadığını ancak Sinan Ateş soruşturmasının ucunun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bahsettiği meşhur ikiliye gideceğini söyledi.

Olcay Kılavuz’un durumunu iyi görmediğini belirten Ömer Zengin, şöyle konuştu:

“Olcay Kılavuz’a da şu anda zaten kendi teşkilatı saldırmaya başlamış.

Olcay Kılavuz’u çok kendi başına bırakmasınlar, yalnız bırakmasınlar.

“Kafama sıkarım” falan da diyor.

Ben kendisinin durumunu çok iyi görmüyorum açıkçası.

Olcay Kılavuz, bazı isimlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynayacaktır.

Üzerinde bir şey yok, bir milletvekili yok, dokunulmaz yok hiçbir şey yok abi gitsinler alsınlar ifadesini.

Kendi teşkilatı da zaten dışlamış bir köşeye atmış, bırakmış.

Demişler ki teşkilat dışısın, ocak dışısın gitsinler alsınlar ifadesini.

Ben bir mahsur görmüyorum.

Olcay burada çok kritik bir noktada duruyor.

Bana kadar gelmez diye düşünüyor.

O yüzden çok her yerde özgüvenli diyor ki

“Benim hiçbir şekilde bu olayla dahlim yok” diyor.

Çok rahat konuşuyor.

Bakın ben her yerde diyorum Olcay Kılavuz bir azmettirici değil.

Olcay Kılavuz’un ben aradaki bir kişi olduğunu düşünüyorum.

Nasıl aşağıda bazı organizasyonlar var.

İşte bunların başında Serdar Öklem falan var gibi.

Olcay da aynı şekilde yukarıda bir organizasyon yapan, o cinayet şemasında olan biri ama bir azmettirici olduğunu düşünmüyorum ben Olcay Kılavuz’un.”

İŞİN SONU MEŞHUR İKİLİYE GİDER

İşin sonunun süper ikiliye gideceğini belirten Ömer Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

“Bence bu işin sonu meşhur ikiliye gider.

Özgür Özel’in bahsettiği.

Oraya doğru gider diye umut ediyorum.

Gitmemesi için bir sebep yok.

Devlet Bahçeli diyor ki bu cinayetin diyor bizimle alakası yok diyor.

MHP’liler ile alakası yoksa ülkü ocaklarıyla var.

Ülkü ocaklarındaki MHP’li olmayanları versinler o zaman MHP ile alakası yoksa.

Bu iddianame bile işlerin başka kişilere gelebileceğini gösteriyor

yani içeride 22 kişi var nasıl susturacak bunları bir tanesi

Özel Kalem Müdürü Ahmet Yiğit Yıldırım’ın.

Yani nasıl susturacak bu adamları ne düşünüyorlar?

Öldürecekler mi?

İçeride ne yapacaklar?

Yani ailelerine mi zarar verecekler?

Tehdit mi edecekler?”

17 KİŞİ İÇİN EK İDDİANAME

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, “kurumsal bir saldırıdan söz edildiğini” ileri sürmüş ve “Soruşturma yürütülen 17 kişiye bakınca iddia edilen kurumsal saldırı içeriden yapılmış gibi bir izlenim oluşuyor. Bazen düşmanı uzakta aramamak gerek. En başta Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz, Ömer Şanlı, Burak Kılıç, Gürsel Horat ve Suat Yılmazzobu... Kiralık katil arayan bu isimler ilk iddianamede yok” açıklamasını yapmıştı.

Ayşe Ateş, soruşturması yapılan 17 kişiye ilişkin ek iddianamenin hazırlanmasını beklediklerini de ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

Cinayetin faili Eray Özyağci, Sinan Ateş'i 3-4 yıldır tanıdığını ve kendisiyle kişisel bir husumet yaşadığını belirtti. Özyağci, Ateş'i tanıdığında Ülkü Ocakları Başkanı olduğunu ve gösterdiği vefaya karşılık vermediği için aralarında sorunlar çıktığını iddia etmişti.

Bu nedenle Ateş'i yaralamak amacıyla planlar yaptığını ve tüm bunları kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiğini, hiç kimseden yardım almadığını söylemişti.

Cinayetin keşifçisi Suat Kurt ise Sinan Ateş'in ofisini ve arabasını gözetlediğini ifade etti. Suat Kurt, Eray Özyağci ve onu olay yerine getirip kaçıran Vedat Balkaya hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca, olayla bağlantılı olarak Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, MHP'li avukat Serdar Öktem, polisler Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, M.E.A., eski MİT mensubu Çağlar Zorlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında "cinayete yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.