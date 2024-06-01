Belediye başkan yardımcısının kardeşi alkollüyken kaza yaptı. İşlem yapan trafik polisi gözaltına alındı

Düzenleme: Murat Öztürk
Belediye başkan yardımcısının kardeşi alkollüyken kaza yaptı. İşlem yapan trafik polisi gözaltına alındı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, AKP'li Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısının alkollüyken trafik kazası yapan kardeşine işlem yapan polislerin gözaltına alındığını belirtti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AKP'li Belediye Başkan Yardımcısının kardeşi alkollü araç kullanarak trafik kazasına karıştı.

Kazaya müdahale eden polisler, sürücünün kimliğinin değiştirilmek istendiğini fark edince duruma müdahale etti. Bunun üzerine olay yerinde tartışma çıktı ve şahıslar, polisleri baskı altına almaya çalıştı. Polisler, görevlerini yapmalarına engel olan kişileri polis merkezine götürdü. İlçe Emniyet Müdürü de polis merkezine gelerek polislerin yaptıkları işlemlerin doğru olduğunu belirtti.

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POLİSLER SAVCILIĞA ŞİKAYET EDİLDİ

Polis merkezinde istediklerini elde edemeyen şahıslar savcılığa başvurarak polislerin kendilerine hakaret ettiğini iddia etti. Olay savcılığa intikal edince, ilçe müdürü ve diğer polisler ifadeye çağrıldı. Polisler ifadelerini imzalamadan önce okumak istediklerinde, katibin yazdığı ifadeler ile kendi beyanları arasında farklılıklar olduğunu fark etti. Bu esnada savcı, kendisine de hakaret edildiği iddiasıyla ilçe emniyet müdürü dahil üç polis hakkında gözaltı kararı verdi.

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CHP'Lİ MURAT BAKAN'DAN YERLİKAYA'YA ÇAĞRI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Bakan, "Bu olayı etraflıca araştırmak ve eğer haklılarsa bu memurlara sahip çıkmak sizin görevinizdir" diyerek İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslendi. Murat Bakan, polis memurlarının siyasiler karşısında yalnız ve çaresiz hissettiklerini, kurumları ve yargı mercileri tarafından korunmadıklarını ifade etti.

Bakan, paylaşımında, “Ben her zaman olduğu gibi güvenlik güçlerinin yanında durmaya devam edeceğim” ifadelerine yer verdi.

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