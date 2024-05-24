Son dakika... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki koruma verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki koruma verildi

Son dakika... Sinan Ateş'i Ayşe Ateş'e iki koruma verildi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma tahsis edildi. Ayşe Ateş, katıldığı canlı yayında, “Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun” ifadelerini kullanmıştı.

Sözcü TV'den İpek Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatından endişe eden Ayşe Ateş'e iki yakın silahlı koruma verildi" dedi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söyleyerek, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş'i de öldürecekler haberiniz olsun” diye konuşmuştu.

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