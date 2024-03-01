Sinan Ateş soruşturmasında bir savcı daha görevden alındı. Böyle giderse tutuklular tahliye edilecek

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından 5 kurşunla öldürüldü. Cinayete ilişkin 22 şahsın tutuklandığı ve sona gelinen soruşturmada, yeni bir savcı krizi yaşandı.

Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını, o sırada nöbetçi olan Ankara Cumhuriyet Savcısı Ayhan Ay başlatmıştı. Eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın gözaltına alınması talimatı verip bazı şüphelileri tutuklatınca Ay, izne çıkarılmış; yerine ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer ve Cumhuriyet Savcısı Durmuş Ali Özcan getirilmişti. Ay ise üçüncü savcı olarak dosyada yer almıştı.

Temmuz 2023'te Adli Tatil'e girildiğinde dosya, izne çıkan Durdu Özer ve diğer savcılardan alındı ve Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a verildi. Adli Tatil bittiğinde Eylül 2023'te soruşturma tamamen Durdu Özer'den alındı. Soruşturma dosyası yeniden savcı Ayhan Ay'a verilirken Ahmet Altun da koordinatör başsavcı vekili sıfatını sürdürdü. Ayhan Ay'ın, ikinci kez görev aldığı soruşturmada Sinan Ateş'in konum bilgilerini ve adresini Tolgahan Demirbaş'a verdiği iddia edilen Cinayet Büro'da görevli Komiser M.E.A. tutuklandı.

SEÇİM ÖNCESİ SAVCI YENİDEN İZNE ÇIKARILDI

Savcı Ayhan Ay, 2023 yılının Aralık ayı sonunda sağlık gerekçesiyle rapor aldı ve izne ayrıldı. Adliye kulislerinde, bu durumun 31 Mart yerel seçimlerinden önce Yıldırım ve Şanlı'ya yönelik olası bir operasyonunun AKP ve MHP arasında kriz yaratma ihtimaline karşı savcının "zorunlu olarak" izne çıkarıldığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyası, tekrar Başsavcı Vekili Ahmet Altun'a devredildi. Altun ise Eylül ayında soruşturmaya atandıktan sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile yaptığı görüşme haberleriyle gündeme geldi. Yönter’in bu görüşmede bazı şüphelilerin serbest bırakılması karşılığında Altun'a Yargıtay üyeliği teklif ettiği ileri sürüldü. Yönter bu haberleri yalanladı fakat Altun sessiz kalmayı tercih etti.

İZİNDEN DÖNÜNCE DOSYAYI GERİ ALAMADI

Sinan Ateş soruşturması, 31 Mart yerel seçimlerinden önce rafa kaldırıldı. Ayhan Ay’ın iki aylık rapor aldığı iletilirken Ay'ın geçen hafta izninin bitmesi üzerine adliyede mesaiye başladığı öğrenildi. Ancak Sinan Ateş dosyası yeniden Ayhan Ay'a verilmedi. Ay'ın UYAP'tan dosyayı görme yetkisi de kaldırıldı. Bu süreçte yeni Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin soruşturma için yeni bir savcı görevlendirip görevlendirmeyeceği kesin değilken, şimdilerde dosyada tek yetkili kişinin Ahmet Altun olduğu biliniyor.

TUTUKLULAR TAHLİYE Mİ EDİLECEK?

Sinan Ateş cinayetinde yaşanan savcı krizleri ve soruşturmanın uzaması, bazı tutuklu şüphelilerin tahliye olması riskini gündeme getirdi. Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre, soruşturma aşamasında tutukluluk süresi ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlarda en fazla 1 yıl 6 ay olarak uygulanabiliyor.

Bu süre, Ocak 2023'te tutuklanan tetikçi Eray Özyağcı, Dodo lakaplı Doğukan Çep, Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Serdar Öktem, özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Aşkın Mert Gelenbey için Temmuz 2024'te dolacak. Eğer bu sürede iddianame hazırlanmazsa bu şüpheliler yasal olarak tahliye edilmek zorunda. Soruşturma kapsamında iddianame yazımına ise henüz başlanmadı.