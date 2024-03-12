Oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz. Sinan Ateş'in babasından son mektup

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Oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz. Sinan Ateş'in babasından son mektup
Sinan Ateş'in babası Musa Ateş’in "Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz" dediği son mektubu vefatının ardından gündem oldu.

Ankara'da, geçtiğimiz yıl silahlı saldırı sonucu şehit edilen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş, 64 yaşında vefat etti.

Musa Ateş'in oğlunun ölümü üzerine kaleme aldığı duygusal mektubu, oğlunun annesi Ayşe Ateş tarafından yayımlanan "Sinan Ateş / Yaşar Hatıralarda" isimli kitapta yer aldı.

Musa Ateş mektubunda, oğlunun öldürülmesine sebep olanların Türk milletine ve Müslümanlığa düşman olduklarını vurgulayarak, adaletin sağlanması için çağrıda bulunmuştu.

Derin bir üzüntüyle kaleme alınan mektupta, oğlunun hatıraları ve yaşadığı anılar da dile getirildi. Musa Ateş, oğlunun ölümünden sonra adaletin yerini bulması için tüm ülkücüleri ve devleti harekete geçmeye çağırmıştı.

“SİNAN’IN MAHKEMESİ NEDEN HÂLÂ BAŞLAMADI?”

İşte o mektup:

“Ben Sinan’a ömrümde bir fiske vurmadım. Her nazını çektiğim, her sıkıntısına katlandığım kıymetlimi ellerimle toprağa verdim. Dokunmaya kıyamadığım evladıma kıydılar! Neden? Aklım almıyor, yahu herkesi iyi şeyler söylediği Sinan kime ne kötülük yapacak ki onu öldürecekler! Karıncayı incitmeyen çocuk, öldürülmeyi hak edecek ne yapmış? 1980’den önce yanımda arkadaşım şehit edildi, ben yaralandım. Zor günlerdi. Keşke yaşanmasaydı. O zaman silahlar konuşuyordu, şimdi kafalar konuşuyor. Peki, oğlumu düşman belleyenler kimlerdi?

Benim oğlumu daha kafalı, daha zeki diye mi şehit ettiler. Sinan ağzına sigara koymazdı. Diyorlar ki uyuşturucu satan bir torbacı Sinan’ı vurmuş. Oğlumun torbacılarla ne işi olacak? Sinan, böylelerine selam bile vermezdi. Oğlum Türk milliyetçisiydi. Ömrümüzü adadığımız ülkücü harekete başkan oldu. Her sohbeti parti, ocak, Türk milleti ve Müslümanlık idi. Demek ki Sinan’ı şehit edenler partiye, ocağa, Türk milletine ve Müslümanlığa düşman. Kim bunlar?

1980 öncesi kendimizi en güvenli hissettiğimiz zamanlar cuma vakitleriydi. Sinan’ı şehit edenler nasıl insanlar ki cuma namazından çıkan evladımı vuruyorlar? Filistinli Müslümanları cuma namazından çıkışta şehit eden İsrail askerlerinden bunların farkı ne? Oğlumu kameraların önünde şehit ettiler. Ankara’nın merkezinde şehit ettiler. Ülkü Ocakları Genel Başkanı’nı kim hangi suretle şehit edebilir? Ülkücüler buna nasıl sessiz kalabilir? Peki devletimiz nerede? Neden Sinan’ı vurdurtanlar tutuklanmıyor? Bu kadar insanı bir torbacının bir araya getirdiğine devletimiz inanıyor mu? Sinan’ın mahkemesi neden hâlâ başlamadı?

Facebook’ta benim fotoğrafımla birlikte yazılan bir yazı gösterdiler. (Firavun’a karşı olmak yetmez, Musa’nın yanında olmak gerekir) yazıyordu. Çok doğru. Ben Musa Ateş. Oğlumun katillerini içinizden kazımanız yetmez, benim yanımda olun. Benim evladım Ülkü Ocakları Genel Başkanıydı. Oğlumu şehit ettiler. Benim oğlumu bile şehit ediyorlarsa sizin oğlunuza kimse acımaz.”

Musa Ateş'in vefatının ardından, oğlunun yanına defnedileceği Emir Sultan Mezarlığı'nda bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi. Bu törenle Musa Ateş, son yolculuğuna uğurlanacak, yakınları ve sevenleri tarafından anılacak.

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