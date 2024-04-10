Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduklarını biliyorum

Kaynak: SZC TV
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Katillerin kim olduklarını biliyorum
Ankara'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, eşinin katillerinin kim olduğunu bildiğini ancak somut delili olmadığını söyledi.

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, SZC TV’de canlı yayın konuğu oldu.

Ateş, eşinin katillerinin kim olduğunu bildiğini ancak somut delili olmadığını söyledi.

Ateş, "Her şey açıkça ortada. Bunu ben de söylemiyorum. Ben kim olduklarını biliyorum ama nasıl söyleyeyim. Somut delilim yok. Çünkü orada değildim. Olayı görmedim. Bunu hakimler savcılar söyleyecek." dedi.

Sinan Ateş’in öldürüldüğü gün yaşadıklarını anlatan Ayşe Ateş, şu şekilde konuştu:

“KEŞKE SON KEZ SARILSAYDIM”

“Büyük kızım hepimizden erken evden çıkıyordu. O çıktı. Sonra biz uyandık. Sinan’la birlikte kahvaltı yaptık. Sinan hepimizden bir saat kadar sonra evden çıkardı. Her sabah olduğu gibi Zeynep’le saklambaç oynadı. Sonra evden çıktık. O gün ona sarılmadığım için pişmanım. Keşke son kez sarılsaydım. Sadece Zeynep’e sarıldı ve çıktık evden.

“TELEFONLAR GELMEYE BAŞLADI”

Öğleden sonra iki civarı üst üste telefonlar gelmeye başladı. İşte arkadaşlar aradı neredesin diye. Yeğenler aradı yenge neredesin diye. Anladım bir terslik olduğunu. Onunla birlikte vurulan dayısının oğlu Selman’ı aradım. Selman açmadı. Başka bir arkadaşı açtı. Hastanede olduklarını söyledi. Hastaneye gidince anladım zaten. Büyük bir kalabalık vardı hastanenin önünde öyle anladım.”

‘ÜLKÜ OCAKLARI YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN…’

Özbey’in “Kimden ve neden tehdit alıyordunuz?” sorusunu yanıtlandıran Ateş, “Bunu tehdit edenlere sormak lazım. Sinan’ı neden tehdit olarak görüyorlardı. Görevi bıraktığı andan itibaren itibarsızlaştırma politikası güttüler Sinan’a karşı, Ülkü Ocakları mensupları tarafından, yöneticileri tarafından…”

‘MHP’ SORUSU

“Ben artık bu yükü taşıyamıyorum. Ben devletimi yanımda görmek istiyorum. Ben basın açıklamamda Sayın Cumhurbaşkanı’na seslenmiştim. Onun bu vebalin altına gireceğini düşünmüyorum. Mutlaka bana yanıt verecek.” diyen Ayşe Ateş, “MHP’den beklemiyor musunuz?” sorusuna da, “Hayır ben onlardan hiçbir şey beklemiyorum.” yanıtını verdi.

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