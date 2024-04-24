Sinan Ateş cinayetini haber yapan gazeteciye hapis cezası istendi

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin soruşturma 16 aydır sonuca ulaşamazken, cinayetle ilgili bilirkişi raporunu haberleştiren T24 Muhabiri Asuman Aranca hakkında dava açıldı. İstanbul Başsavcılığı, “Sinan Ateş cinayeti dosyasındaki bilirkişi raporuna T24 ulaştı: Ateş'in adresini Ülkü Ocakları Başkanı istemiş!” haberinden dolayı Aranca hakkında “gizliliği ihlal” gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı

İddianamede, “konunun haber değeri taşıdığı değerlendirilebilir ise de haberin yapılış tarzı ve gerek bulunmamasına rağmen rapor içeriği ve görsellerinin tamamının yayınlanmasının haber verme sınırını aştığı” iddia edildi. Aranca’nın söz konusu haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) tarafından 2 ayrı ödüle layık görülmüştü.

GİZLİLİĞİ İHLAL SUÇLAMASI

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın en merkezi yerlerinden olan Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturmada defalarca savcı değişikliği yaşanırken, soruşturmanın üzerinden 16 ay geçmesine karşın iddianame de hazırlanamadı. Ancak İstanbul Başsavcılığı, cinayet üzerindeki belirsizliği aralayan bilirkişi raporunu haberleştiren T24 muhabiri Asuman Aranca hakkında “gizliliği ihlal” gerekçesiyle 3 yıl hapis istemli dava açtı.

“HABER DEĞERİ VAR AMA…”

Söz konusu iddianamede, haber ile gizli olan soruşturma dosyasında bulunan bilirkişi raporunun içeriği ve kişiler arasında haberleşme içerdiğinde tereddüt bulunmayan görsellerinin “tamamının” internet haber sitesinde yayınlandığı iddia edildi. Ancak iddianamede, “konunun haber değeri taşıdığı” belirtilmesine karşın, “gizliliğin ihlali” suçunun düzenlendiği TCK’nın 285. maddesi 6. Fıkrasında yer alan “Soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin haber verme sınırları aşılmaksızın haber konusu yapılması suç oluşturmaz” hükmünün göz ardı edilmesi dikkat çekti.

HABER VERME SINIRINI AŞMIŞ

İddianamede, “konunun haber değeri taşıdığı değerlendirilebilir ise de; haberin yapılış tarzı ve gerek bulunmamasına rağmen rapor içeriği ve görsellerinin tamamının yayınlanmasının haber verme sınırını aştığı” öne sürüldü. Aranca hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenirken, hakkında dava açılan haberiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından internet haberi kategorisinde başarı ödülüne, Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından da aynı haber nedeniyle “Yılın Başarılı Gazetecileri-2023” ödüllerinde Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik kategorisinde ödülüne layık görülmüştü.