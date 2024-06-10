Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Erdoğan benimle görüşecekti Bahçeli engel oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Erdoğan benimle görüşecekti Bahçeli engel oldu

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP lideri Özgür Özel ile görüşmesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Cumhuriyet Halk Partisi’ Genel Merkezi’nde CHP lideri Özgür Özel ile bir araya geldi.

12:50'de başlayan görüşme 13.00'te sona ererken, Ateş, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU"

Ayşe Ateş görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçen hafta içi benimle görüşeceğini söyledi. Ancak akabinde MHP'nin grup toplantısı oldu. Devlet Bahçeli her zaman olduğu bizi karalamakla, iftira atmakla itham etti. Orada bir çağrıda bulundu. 'Bunların sırtını sıvazlamayın' dedi. Bence Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmeden haberi oldu. Bu sebeple Cumhurbaşkanına mesaj gönderdiğini düşünüyorum. Sanırım bu sebeple çağrılmadık. Normalde geçen hafta görüşmemiz gerekiyordu. Ancak görüşme gerçekleşmedi. Bahçeli'nin çağrısı sanırım karşılık buldu" ifadelerini kullandı.

Ateş'in açıklamalarından satır başları ise şöyle;

ÖZEL'LE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN

Özgür Beye teşekkür ettim. Bundan sonra da yanımızda durmasını rica ettim. Kızlar tanışmak istiyordu. Kızlarla birlikte dolaştılar. Ondan sonra teşekkür ettik ve ayrıldık.

"DÜŞMAN BİLDİKLERİ DOST OLDU"

Kendisini mahkameye davet ettim, geleceğini söyledi. Sinan hayattayken Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu hakkında ağır söylemleri olmasına rağmen bize sahip çıktılar. Çok teşekkür ediyorum. Dost bildikleri düşman, düşman bildikleri dost oldu. Bunu çok acı bir şekilde tecrübe ettik

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