Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret edecek

Dün Cumhurbaşakın Erdoğan'nı ziyaret eden Ayşe Ateş, eski parti başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i ziyaret edecek.

Düzenlenen silahlı saldırı ile öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı 1 Temmuz’da Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülecek davanın duruşmasına davet ettiğini söyleyen Ayşe Ateş, ziyarette verdiği destek nedeni ile Erbakan'a teşekkürlerini ilettiğini ve kendisini 1 Temmuz’da görüleşecek duruşmaya davet ettiğini söyledi. Ayşe Ateş Erbakak'ın da kendisine destek vereceğini ve yanlarında olacağını söylediğini aktardı.

Ayşe Ateş, ziyaretlerine Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ardından Zafer Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi ile devam edeceğini belirtti.