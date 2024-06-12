Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret edecek

Kaynak: ANKA
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Kılıçdaroğlu ve Akşener'i ziyaret edecek

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu ve İYİ Parti eski genel başkanı Akşener’i ziyaret edeceğini açıkladı.

Dün Cumhurbaşakın Erdoğan'nı ziyaret eden Ayşe Ateş, eski parti başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener’i ziyaret edecek.

Düzenlenen silahlı saldırı ile öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bugün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüştü.

Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı 1 Temmuz’da Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülecek davanın duruşmasına davet ettiğini söyleyen Ayşe Ateş, ziyarette verdiği destek nedeni ile Erbakan'a teşekkürlerini ilettiğini ve kendisini 1 Temmuz’da görüleşecek duruşmaya davet ettiğini söyledi. Ayşe Ateş Erbakak'ın da kendisine destek vereceğini ve yanlarında olacağını söylediğini aktardı.

Ayşe Ateş, ziyaretlerine Kılıçdaroğlu ve Akşener’in ardından Zafer Partisi, İYİ Parti ve DEVA Partisi ile devam edeceğini belirtti.

İlgili Haberler
TEM'de iki kamyon birbirine girdi. Trafik kilitlendi
Antakya'daki elektronikçiler çarşısının elektriği kestiler. 'Bu kadar mı değersiziz devlet gözünde'
Otel terasından düşen oyuncu Demet Ersoy yaşamını yitirdi
Ambulansın önünü kesen ‘eşkıyalar’ yakalandı. Polisin kollarında lokum gibi çocuklar oldular
Son Haberler
Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada Yerel Haberler
Balık tutarken ayıyla karşılaştılar; o anlar kamerada
Kenarda altını olan paraya para demeyecek. Uzman isim yükseleceği seviyeyi açıkladı Ekonomi
Kenarda altını olan paraya para demeyecek. Uzman isim yükseleceği seviyeyi açıkladı
Ereğli'de zihinsel engelli genç kız, ailesini eve kilitledi ve darbetti Yerel Haberler
Ereğli'de zihinsel engelli genç kız, ailesini eve kilitledi ve darbetti
Safranbolu’da 106 yaşındaki kadın bahçesinde ölü bulundu Yerel Haberler
Safranbolu’da 106 yaşındaki kadın bahçesinde ölü bulundu
Tehlikeli viraja girildi. Daha önce eşi benzeri görülmedi Ekonomi
Tehlikeli viraja girildi. Daha önce eşi benzeri görülmedi
Burdur’da bin dönümün üzerinde ekin tarlası küle döndü Gündem
Burdur’da bin dönümün üzerinde ekin tarlası küle döndü
Van'ın Başkale ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu sonrası sel felaketi Yerel Haberler
Van'ın Başkale ilçesinde kuvvetli sağanak ve dolu sonrası sel felaketi