Sinan Engin'den Kayserispor-Galatasaray maçı için flaş tahmin!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY 2'DE 2 YAPTI

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla devirmeyi başardı.

KAYSERİSPOR'UN 1 MAÇI EKSİK

Kayserispor, Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı bulunuyor. Kayseri ekibinin Beşiktaş ile oynaması planlanan maç, Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Spor yorumcusu Sinan Engin, Kayserispor - Galatasaray maçına dair tahminde bulundu. Engin, mücadelenin berabere biteceğini ifade etti.

