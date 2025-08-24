Sinan Engin'den Kayserispor-Galatasaray maçı için flaş tahmin!

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin'den Kayserispor-Galatasaray maçı için flaş tahmin!

Spor yorumcusu Sinan Engin, Kayserispor-Galatasaray maçı ile ilgili tahminin yaptı. Usta ismin yaptığı tahmin kısa süre içerisinde gündem oldu.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıkacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele, bugün saat 21.30'da başlayacak.

GALATASARAY 2'DE 2 YAPTI

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona 2'de 2 yaparak başladı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla devirmeyi başardı.

Okan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olurOkan Buruk 0 euro - Barış Alper Yılmaz 40 milyon euro! İnsanda biraz utanma olur

-001.jpeg

Anlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılar şoktaAnlaşma resmen sağlandı! Sacha Boey ezeli rakibe imza atıyor: Galatasaraylılar şokta

KAYSERİSPOR'UN 1 MAÇI EKSİK

Kayserispor, Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı ve 1 puanı bulunuyor. Kayseri ekibinin Beşiktaş ile oynaması planlanan maç, Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.

SİNAN ENGİN'DEN MAÇ TAHMİNİ

Spor yorumcusu Sinan Engin, Kayserispor - Galatasaray maçına dair tahminde bulundu. Engin, mücadelenin berabere biteceğini ifade etti.

Fenerbahçe imkansızı başardı!Fenerbahçe imkansızı başardı!

Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!Semih Şentürk'ten bomba Jose Mourinho iddiası!

Filenin Sultanları Bulgaristan'a karşı!Filenin Sultanları Bulgaristan'a karşı!

Başkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacakBaşkan açıkladı! Beşiktaş 3 transfer daha yapacak

Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!Galatasaray Manchester United'ın istediği oyuncuya talip oldu!

Son Haberler
Everton tarihine geçti! Ndiaye bir devri kapattı, yeni dönemi başlattı
Everton tarihine geçti! Ndiaye bir devri kapattı, yeni dönemi başlattı
İkizce'de fındık bahçesinde can pazarı: Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti
İkizce'de fındık bahçesinde can pazarı: Hüseyin Korkmaz hayatını kaybetti
CHP'li isim Türkiye'nin içinde olduğu korkunç tehlikeyi açıkladı
CHP'li isim Türkiye'nin içinde olduğu korkunç tehlikeyi açıkladı
İzmir’de trafikte dansın bedeli ağır oldu
İzmir’de trafikte dansın bedeli ağır oldu
Bilecik’te şap aşısı seferberliğine başlandı
Bilecik’te şap aşısı seferberliğine başlandı