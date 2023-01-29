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Tarihçi Sinan Meydan'dan “Tek parti iktidarında Kuran-ı Kerim okumak yasaktı” diyen Soylu’ya tarih dersi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Tek parti iktidarında Kuran-ı Kerim okumak yasaktı” sözlerine tarihçi Sinan Meydan belgelerle cevap verdi.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 19:16
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Sinan Meydan'dan Süleyman Soylu’ya tarih dersi

Tarihçi Sinan Meydan'dan “Tek parti iktidarında Kuran-ı Kerim okumak yasaktı” diyen Soylu’ya tarih dersi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Tek parti iktidarında Kuran-ı Kerim okumak yasaktı” sözlerine yanıt Tarihçi Sinan Meydan’dan geldi. 
Sinan Meydan, Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirini paylaşarak şunları söyledi:
“Kuyruklu yalan! 
Bir: "Kuran okumak yasaktı!" dediği dönemde CHP hükümeti, Elmalılı Hamdi Yazır'a Kuran tefsir ettirdi,bu tefsir 1935'te 9 cilt olarak bastırıldı.
Tek parti döneminde devlet Kuran tefsir ettirdi, bastırdı, halka sundu.”
"İki: "Kuran okumak yasaktı!" dediği Tek Parti Dönemde, dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı, 1938'de Diyanet İşleri Baskanı Rıfat Börekçi imzasıyla her evde bir Kuran ve bir din kitabı bulundurulmasını istemişti."
"Üç: "CHP döneminde evde Kuran bulundurmak suçtu!" dedikleri dönemde de Türkiye'de Diyanetin ve MEB'in Kuran Kursları vardı. İsteyen bu Kuran Kurslarına çocuklarını gönderebilirdi."
"Dört: Dezenformasyon Yasasına göre yalan haber suç!"

SOYLU NE DEMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "İlk Oyum Erdoğan’a İlk Oyum AK Parti’ye" programında konuştu.
"CHP'nin 14 Mayıs'ı sahiplenmesine ne diyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu şunları söyledi:
"Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs'ı sahiplenmesi Stalin'in kapitalizmi anlatması gibi bir şey. Şimdi 14 Mayıs bir halk harekatıdır. İsmi de beyaz ihtilaldir ve halkın hepsini kapsayan bir ihtilaldir. 14 Mayıs bu ülkede insanların özgürlüklerine, demokrasisine, hürriyetine bu ülkede Kuran-ı Kerim'in okunmasını yasaklayanlara karşı milletin kendi dinine, kendi inancına, kendi değerlerine sahip çıkmasının adıdır. Bunu engelleyen de CHP'dir. Cumhuriyet Halk Partisi milletin değerleriyle kavgalı bir siyasi partidir. Bu kadar açık ve net. Rahmetli Menderes'e 'sizi ben bile kurtaramam' diyen bir anlayışı ortaya koymuş, darbecileri tahrik edip keşif yaptırıp Türkiye'de darbe yaptırmışlardır. 14 Mayıs halk iktidarını hazmedememişlerdir."

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Toprak
29.01.2023 20:24
Tarihçi diye Sinan Meydan'ı, ilahıyatçı diye de Cemil Kılıç'ı adam yerine koyanlarla Allah C.C. akıl versin.  
 
Hasan Gül
29.01.2023 19:38
Soylunun doğru olan bir sözü varsa duyan söylesin.Tek parti dönemi 1950 de 73 yıl evvel bitti. Seçime ne İnönü,ne Abdülhamid,ne de Vahdettin katıyor. Kaldıki sevapları ,günahları ile gitmişler. Yeter  
 
kerim
29.01.2023 19:32
Mösyö Sinan bey kardeşim. Eskiye gitmeye gerek yok. Muayen gazeteciniz Uğur Dündar daha dün namaz kılın öğrencileri görüntüledim diye havalara uçuyordu. Masallarını git, çocuklara anlat...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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