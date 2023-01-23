23 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Cemal Enginyurt’tan Süleyman Soylu’ya zehir zemberek yanıt. Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekilmişti

Cemal Enginyurt’tan Süleyman Soylu’ya zehir zemberek yanıt. Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekilmişti

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, parti genel merkezinin önündeki güvenlik nöbeti tutan resmi polisler geri çekilmesine sert çıktı. Enginyurt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef aldı.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 17:21
Takip Et

Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekildi. Cemal Enginyurt’tan Bakan Soylu’ya zehir zemberek yanıt

Cemal Enginyurt’tan Süleyman Soylu’ya zehir zemberek yanıt. Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekilmişti
+
Aa
-

Demokrat Parti (DP) Genel merkezinin önünde güvenlik nöbeti tutan resmi polisler  ‘yeterli eleman’ olmadığı gerekçesiyle geri çekildi.

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt söz konusu gelişmeye sert tepki gösterdi.

ENGİNYURT’TAN SÜLEYMAN SOYLU’YA TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan Enginyurt "Mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi’nin korumasını, maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti" dedi.

Enginyurt, konuya ilişkin Genel Merkez Binası önünde bugün Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Demokrat Parti Genel Merkez Binası’ndayız. Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olarak TBMM’de iki milletvekili ile temsil edilen 77 yıllık bir siyasi hareket… Adnan Mendereslerin, Turgut Özalların, Süleyman Demirellerin Genel Merkez’i.

"YAZIKLAR OLSUN, YAZIKLAR OLSUN"

İçişleri Bakanı olup güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi’nin korumasını, maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti. Yani, Millet İttifakı’ndan yana olduğumuz için, tavrımızı net koyduğumuz için Süleyman Soylu, güya bizi korumasız bıraktı. Süleyman Soylu… Doğru yolda gidenlerin görünmez orduları vardır. Biz Allah’ın izniyle kimseden korkmadık, korkmayız. Bu Genel Merkez’i inşallah milletimiz koruyor, koruyacak. Ama gün gelecek sen yüzüne bakacak insan bulamayacaksın Süleyman Soylu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Gercekci
23.01.2023 17:54
Hiç bir partinin onunde polis olmamalı birinde var diğerinde yoksa sorun vardır.polis olmazsa insanlar kendi adaletini yaratır.  
 
AÇIKLAMALARI ÇOK İSABETLİ DOGRULAR.
23.01.2023 17:41
DEMOKRAT PARTİ ÇOK HAKLI YERDEN GÖE KADAR HAKLI.  
 
EEEnnnnnn büyük hatam
23.01.2023 17:27
Değersizleri, değerli gibi görmem di. İnşallah bundan sonra sayın CEMAL ENGİNYURT gibi insanlara değer vermeye başlarım. Yoksa kadersizlik beni, bizi bırakmayacak.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
1
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Şubat ayının şanslı burçları belli oldu. 3 burç para içinde yüzecek
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
2
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına son noktayı koydu. Dakikalarca ayakta alkışlandı
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
3
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿Saray’ın güvendiği dağlara kar yağdı. AKP’nin kalesinde şok anket
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
4
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿AKP'nin seçim hamlesi sızdı. Asgari ücret ve emekli maaşına ek zam
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
5
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Kulüpleri soyma yöntemini açıkladı. Şerafettin Tilki, Alpay Özalan'ın ipliğini pazara çıkardı
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
6
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Trabzonspor'un galibiyeti kimseyi aldatmasın
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
7
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Mansur Yavaş kameralar yokken gerçek cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Oğuzhan Uğur vefasına hayran kaldı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿Sinop’ta otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿New York borsası yatay seyirle açıldı
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Rusya: Ukrayna ordusu, ülkedeki nükleer enerji santrallerine silah yerleştiriyor
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
﻿Hastane acilinde bıçaklı kavga 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.