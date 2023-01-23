Cemal Enginyurt’tan Süleyman Soylu’ya zehir zemberek yanıt. Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekilmişti

Demokrat Parti (DP) Genel merkezinin önünde güvenlik nöbeti tutan resmi polisler ‘yeterli eleman’ olmadığı gerekçesiyle geri çekildi.

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt söz konusu gelişmeye sert tepki gösterdi.

ENGİNYURT’TAN SÜLEYMAN SOYLU’YA TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan Enginyurt "Mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi’nin korumasını, maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti" dedi.

Enginyurt, konuya ilişkin Genel Merkez Binası önünde bugün Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile birlikte yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Demokrat Parti Genel Merkez Binası’ndayız. Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt olarak TBMM’de iki milletvekili ile temsil edilen 77 yıllık bir siyasi hareket… Adnan Mendereslerin, Turgut Özalların, Süleyman Demirellerin Genel Merkez’i.

"YAZIKLAR OLSUN, YAZIKLAR OLSUN"

İçişleri Bakanı olup güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi’nin korumasını, maalesef yeterli eleman yok diyerek geri çekti. Yani, Millet İttifakı’ndan yana olduğumuz için, tavrımızı net koyduğumuz için Süleyman Soylu, güya bizi korumasız bıraktı. Süleyman Soylu… Doğru yolda gidenlerin görünmez orduları vardır. Biz Allah’ın izniyle kimseden korkmadık, korkmayız. Bu Genel Merkez’i inşallah milletimiz koruyor, koruyacak. Ama gün gelecek sen yüzüne bakacak insan bulamayacaksın Süleyman Soylu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.”