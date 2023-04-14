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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu ve İnce açıklaması

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce için “Bu iki adayın da Cumhuriyetimizin son 20 yılındaki başarısızlıklarda rolü yadsınamaz.” dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 16:55
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Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu ve İnce açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'dan Kılıçdaroğlu ve İnce açıklaması
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Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan bir dizi ziyaret için Yalova'ya geldi. İlk olarak Yalova Azerbaycanlılar Derneği'ni ziyaret eden Oğan, burada kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Vatandaşları selamlayan Oğan, ardından ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Ülkenin İHA ve SİHA teknolojilerinde geldiği noktadan övgü ile bahseden Oğan, "Öncelikle Türkiye'nin son 20 senesine baktığımızda elbette güzel işler var. Bunları her fırsatta ifade ediyoruz. Siyaset sadece kötüyü görme ve söyleme sanatı değildir. Siyaset doğruya doğru, eğriye eğri deme sanatıdır. Biz ülkemizin İHA ve SİHA teknolojisinde geldiği nokta ile gurur duymakla beraber, 2. Karabağ savaşında Türkiye'nin göstermiş olduğu desteği her zaman takdir ve övünçle ifade ettik" diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU VE İNCE, ERDOĞAN KARŞISINDA GİRDİKLERİ HER SEÇİMİ KAYBETTİ"

Konuşmasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi muhalefet etme görevi üzerinden eleştiren Oğan, "İktidar 20 senedir iktidarda kalırken, muhalefet bu süreçte muhalefet etme görevini yerine getiremedi. Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile birlikte CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı olarak hem meclistelerdi, hem de muhalefet etme görevini üstlenmeye çalışıyorlardı. Sayın Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu girdiği her seçimi kaybetti. Muharrem İnce de en son girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimini ana muhalefet partisi ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak kaybetti. Bu iki adayın da Cumhuriyetimizin son 20 yılındaki başarısızlıklarda rolü yadsınamaz" dedi.

"MUHARREM İNCE İLE SEÇİM GÜVENLİĞİNİ KONUŞACAĞIZ"

Bu Cumartesi günü Ankara'da Muharrem İnce'yi ziyaret edeceğini dile getiren Oğan, "Bu Cumartesi günü saat 14.00'te seçim güvenliği konulu ikinci görüşmemizi Memleket Partisi'nde Cumhurbaşkanı adaylarından Muharrem İnce ile yapacağım. İlk görüşmemizi sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yapmıştık. Eğer randevu verirse üçüncü görüşmemizi de sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağız" şeklinde konuştu.

Ardından Yalova il merkezine geçen Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, burada esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. İş yerlerinde esnafla sohbet eden Oğan, kendisine destek istedi.

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