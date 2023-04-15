Sinan Oğan Muharrem İnce'yi ziyaret etti. Seçim güvenliği için CHP ve İYİ Parti'ye seslendiler

AA'da yer alan habere göre, Memleket Partisi Genel Merkezi'nde, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Oğan ve İnce açıklamalarda bulundu.



Seçim güvenliği konusunda randevuyu kabul eden İnce'ye teşekkür eden Oğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da randevu talebinde bulunacaklarını bildirdi.



"DEPREM BÖLGESİNDEN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Son 5 senede 3,5 milyon seçmenin kayda girmesi gerekirken 4 milyon 800 küsur seçmenin olduğunu ileri süren Oğan, "Deprem bölgesinden ciddi endişe duyuyoruz. 3 milyon civarında vatandaşımız o bölgeyi terk etmişken sadece 450 bini kayıt yaptırabilmiştir. Geriye kalan vatandaşlarımızın nerede oy kullanacağı, nasıl oy kullanacağı muammadır." diye konuştu.



Depremlerde hayatını kaybedenlerin kayıtlardan düşürülüp düşürülmediği noktasında endişe taşıdığını belirten Oğan, Yüksek Seçim Kurulunun mühürsüz oyla ilgili açıklamasının kafa karıştırıcı olduğunu dile getirdi.



Seçim güvenliği noktasında işbirliği yapmaya hazır olduklarını açıklayan Oğan, "Bizler cumhurbaşkanı adayları olarak konuşmayı, birbirimizle diyalog kurmayı sağlayabilmeliyiz. Seçim ve sandık güvenliği dolayısıyla bunun da kapısını araladığımız kanaatindeyim." dedi.



"YETER Kİ SANDIKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYALIM"

Muharrem İnce de Oğan'ın seçim güvenliği noktasındaki kaygılarına katıldığını söyledi.



Seçmen listeleri noktasında aylarca muhalefet partilerine çağrı yaptıklarını bildiren İnce, şöyle devam etti:



"Yaklaşık 200 bin sandıkla ilgili hep çağrılarımız oldu. Yasa gereği sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. Çünkü ilk kez seçime giriyoruz. Daha önce seçime ve ilk 5'e girmiş partiler sandık kuruluna gözlemci verebiliyor. Biz ancak müşahit bulundurabiliyoruz. CHP ve İYİ Parti'ye tekrar sesleniyorum, eksik olduğunuz yerler varsa Memleket Partililer sizin adınıza oralarda otursunlar. Yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım. Bu konuda hala zaman var, işbirliği yapabiliriz."



İnce, seçim güvenliği konusunda işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.