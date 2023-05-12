Sinan Oğan canlı yayında duyurdu. Evinin kapısında not buldu: Sokağa çıkarken dikkat et

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasetin de nabzı yükselirken, tansiyon da giderek artıyor. Özellikle muhalif kanada tehdit, hakaret ve saldırılar da giderek artarken bir yenisini Sinan Oğan açıkladı.

‘’AZ ZAMANIN KALDI’’

Oğan’ın, TV100’de katıldığı bir canlı yayının başında sürekli telefonuna baktığı görüldü. Bunun üzerine sunucu Deniz Gürel "Geldiğinizden beri hummalı bir çalışma yapıyorsunuz telefonla. Olağanüstü bir gelişme mi var?" sorusunu yöneltince Sinan Oğan "Evet, maalesef" yanıtını verdi.

Oğan, ATA İttifakı ortaklarından olan Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam’ın kapısında bulduğu notun ne olduğu bilgisini paylaşarak, o notta "Az zamanın kaldı. Sokağa çıkarken dikkat et" yazdığını aktardı.

QR KOD İLE TEHDİT EDİYORLAR

Oğan röportajının devamında da kendi afişlerinin üzerinde QR kod yapıştırıldığını ifade ederek dikkat çeken açıklamasına şöyle devam etti:

"Yetmiyor, Manisa'da dışarı çıktığında afişlerimizin üzerinde bir QR kod görüyor. O kodu açtığınızda da birtakım 'kana kan, dişe diş' gibi tehditler savrulan bir video görülüyor. Nedir, kim tarafından yapılmıştır, amaç nedir, bilmiyorum."

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesi hakkında da konuşan Oğan, ‘’Muharrem Bey'i aradım dün fakat telefonu kapalıydı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birtakım operasyonlar kabul edilebilir değildir. Bunlardan artık kurtulmak lazım" ifadelerini kullandı.