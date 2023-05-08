Sinan Oğan: Türk esnaf bulamadık ki hayırlı işler diyelim. Gaziantep işgal altındadır

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün Gaziantep’te yurttaşlara seslendi. Oğan, şöyle konuştu:

“GAZİANTEP İŞGAL ALTINDADIR”

“Gaziantep’te yaptığımız esnaf ziyaretinde, bu memleketin adeta işgal edildiğini üzülerek gördüm. Türk esnaf bulamadık ki geçerken Türk esnafa ‘Hayırlı işler’ diyeyim. Sayın Genel Başkanım Ümit Özdağ, yıllardır bunu televizyonda söylüyor. Gaziantep işgal altındadır. Maalesef ki şu ana kadar buna kimse inanmıyordu. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Ülkemiz adım adım işgal ediliyor. Ne zamana kadar buna sessiz kalacağız? Bu ülke adım adım işgal edilirken daha ne kadar susacağız? İşte size fırsat geldi. Bu sandıklar referandum olacaktır. Sığınmacılar gitsin diyorsanız 1 oy Zafer Partisi’ne, 1 oy Sinan Oğan’a vereceksiniz.

“TÜRK MİLLETİNİ ASLA SEÇENEKSİZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ”

Gaziantepliler, bu seçim 100. senenin seçimi. Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti kuruşunun 100. senesi. Bu seçimde biz, bir yandan Gazi Meclis’imize Zafer Partisi milletvekillerini yollayacağız. Ama öte taraftan Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna sizi göndereceğiz. Elbette, Türk oyunu, Türk’ü göndereceğiz. Size diyorlar ki önünüzde iki seçenek var. Ya Kandil Dağı’na oy vereceksiniz ya da domuz bağına. Ata İttifakı, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Sinan Oğan diyor ki ‘Türk milletini asla seçeneksiz bırakmadık, bırakmayacağız. Türk milletini, Kandil Dağı’yla domuz bağı arasına sıkıştırmayacağız. Gaziantep’in yetiştirdiği en kıymetli isimlerden, Türkiye’nin gurur duyduğu sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ başka bir yerden aday olmadı. İsteseydi Ankara’dan, İstanbul’dan aday olurdu. Ama dedi ki ‘Ben hemşehrimin yanında olacağım.’”