Sinan Oğan'ın kararını ne zaman açıklayacağı belli oldu. Sözcüsü Alman haber ajansına konuştu

ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı mı Millet İttifakı'nı mı destekleyeceği son günlerin en çok konuşulan siyasi konusu olmaya devam ediyor.

Sinan Oğan'ın kararını ne zaman açıklayacağı belli oldu. Sözcüsü Alman haber ajansına konuştu

DW Türkçe'nin Alman haber ajansı DPA'ya dayandırdığı haberine göre, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı yarışında ilk turda elenen adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda hangi adayı destekleyeceği, önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor.

Sinan Oğan'ın sözcüsü, gelecek hafta kamuoyuna duyurulacak kararı hakkında Alman haber ajansı DPA'ya bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan sürpriz bir şekilde yaklaşık yüzde 5,17 oy alarak çıkış yapmıştı. Oğan'ın oy oranı, seçim öncesinde yapılan anketlerde yüzde 3 ile 4 arasında tahmin ediliyordu. Oğan şu ana kadar yaptığı açıklamalarda, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan mı yoksa Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceği konusunda bir açıklama yapmamıştı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sinan Oğan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Sinan Oğan, katıldığı bir televizyon programında destek şartlarını dile getirmişti. Oğan, "PKK, FETÖ, Hizbullah ve her türlü terör örgütüyle kesintisiz mücadele" şartını öne sürerek, HDP ve HÜDA PAR'a yeni kurulacak hükümette görev verilmemesini talep etti.

Ayrıca, sığınmacıların belirlenen bir takvim çerçevesinde geri gönderilmesi gerektiğini ve Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile 66. maddeye dokunulmayacağı garantisini istedi.

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