ATA İttifakı ortağı Adalet Partisi’nden ‘ikinci tur’ mesajı: Yapacağımız açıklamalar siyasetin yönünü değiştirecek

ATA İttifakı'nın ortaklarından Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz, "Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir" dedi.

ATA İttifakı ortağı Adalet Partisi’nden ‘ikinci tur’ mesajı: Yapacağımız açıklamalar siyasetin yönünü değiştirecek

28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde adayların görüşme maratonları sürüyor.

İlk turda geçerli oyların yüzde 5.17'sini (2 milyon 831 bin 239) alan ATA İttifakı adayı Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği konusu gündemdeki erini koruyor.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün ATA İttifakı ortağı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüştü.

Sinan Oğan ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

“SİYASETİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRECEK”

Görüşmelerin ardından ATA İttifakı'nın diğer ortağı Adalet Partisi’nin Genel Başkanı Vecdet Öz'den açıklama geldi.

Öz, sosyal medya hesabından ATA İttifakı liderlerini de etiketlediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yoğun mesajlar atarak neler oluyor hocam diyen saygıdeğer dostlarım; lütfen biraz sabır.! Yapacağımız açıklamalar gündemi sarsacak ve siyasetin yönünü değiştirecektir.."

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