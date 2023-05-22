Sinan Oğan kimi destekleyeceğinin işaretini verdi

Türkiye Sinan Oğan'ın açıklamasına kilitlendi.

Aldığı oyla Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasında büyük rol oynayan Oğan, kararını verdi.

Oğan'ın adayı olduğu Ata İttifakı 2 gün önce dağılmıştı.

Oğan'ın kararını bugün, Özdağ'ın ise yarın açıklayacak olması, iki isim arasındaki krizi ortaya koydu.

Oğan'ın dün yaptığı paylaşımda, "istikrar" vurgusu yapması dikkat çekti.

Oğan'ın kararını tek başına aldığı öğrenildi.

Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre Oğan, ikinci tur için Erdoğan'a destek açıklaması yapacak.

Öte yandan Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'ndan yapılan toplantıda yüzde 40 oranında Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi, yine yüzde 40 oranında tarafsız kalınması, yüzde 20’nin ise Erdoğan’ın desteklenmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

1- SİNAN OĞAN KİMİ DESTEKLEYECEĞİNİN İŞARETİNİ VERDİ

2- SİNAN OĞAN'IN KARARI BAZILARINDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATACAK

3- SİNAN OĞAN KARARINI AÇIKLADIĞINDA ÖZDAĞ'IN NEDEN AYRI AÇIKLAMA YAPACAĞI ANLAŞILACAK

4- SİNAN OĞAN'IN İŞARETİNİ VERDİĞİ KARARI SİYASİLER VE SEÇMENLER NEFESİNİ TUTARAK BEKLİYOR

5- SİNAN OĞAN'IN KARARI HAYAL KIRIKLIĞI MI SEVİNÇ Mİ YARATACAK

6- SİNAN OĞAN AZ SONRA KAMERALAR KARŞISINA GEÇİP SON KARARINI AÇIKLAYACAK

7- SİNAN OĞAN'IN HERKESİ ŞAŞIRTACAK KARARI AZ SONRA...