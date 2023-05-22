ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan'a: Erdoğan'la görüştükten sonra değişime uğradı

Dağıldığı belirtilen ATA İttifakı ortaklarından olan Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan, Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesinin ardından açıklamada bulundu.

“OĞAN, DEĞİŞİME UĞRADI”

Neşet Doğan, “Oğan, Erdoğan’la görüştükten sonra değişime uğradı.” dedi.

GÖZLER SİNAN OĞAN’DA

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala gözler ATA İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın bugün saat 17.00’de açıklayacağı destek kararına çevrildi.

Kulislerde Oğan’ın Erdoğan’ı destekleyebileceği iddia ediliyor.

İttifak içinde desteklenecek adaya ilişkin tartışmalar yaşanırken, son olarak Ülkem Partisi Genel Başkanı Neşet Doğan da Sinan Oğan’ı eleştirdi.

“CUMHUR’U DESTEKLEYECEKSEK PARTİYİ NİYE KURDUK?”

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

“Oğan, Erdoğan’la görüştükten sonra değişime uğradı. Millet İttifakı mecliste zayıf olduğu için Cumhur’a meyli var. Bugüne kadar Cumhur İttifakı’nı eleştirdik. Cumhur’u destekleyeceksek partiyi niye kurduk?”

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından seçimde Ata İttifakı'nın adayı olan ve yüzde 5.17'lik bir oy oranına ulaşan Sinan Oğan'ın kimi destekleyeceği belirsizliğini koruyor.

İttifakta bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, cuma günü partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı adayı Oğan da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

Ata İttifakı'nın bu görüşmeler sonrası dağıldığını açıklayan Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ise parti olarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı.