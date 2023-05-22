Ümit Özdağ'ın yarın açıklayacağı karar belli oldu. Özdağ ile Sinan Oğan'ın yolları ayrıldı

FATİH ERGİN / YENİÇAĞ

Zafer Partisi ve Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği ikinci tur öncesi siyasetin gündemine oturdu. Ankara kulisleri hareketli günler yaşarken Zafer Partisi'nin kararı hakkında gündem yaratacak bilgiler geldi.

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu'ndan yapılan toplantıda yüzde 40 oranında Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi, yine yüzde 40 oranında tarafsız kalınması, yüzde 20’nin ise Erdoğan’ın desteklenmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile dağılan Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yollarının ayrıldığı ifade edilirken, Ümit Özdağ yarın Kılıçdaroğlu'na desteğini ya da tarafsız kalacaklarını açıklayacak.