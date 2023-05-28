Sinan Oğan’a sandıkta soğanlı gönderme

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ilginç görüntüler geliyor. Bir vatandaş oy kullanırken Cumhur İttifakı’na desteğini açıklayan Sinan Oğan’a soğanlı gönderme yaptı.

Sinan Oğan’a sandıkta soğanlı gönderme

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oy kullanma işlemlerinin sona ermesine sayılı dakikalar kaldı. Vatandaşlar, saat 17.00’da sona erecek oy kullanma işlemleri öncesinde sandığa gitmeye devam ediyor.

Seçimde bazı okullardan usulsüzlük iddiaları gelirken, ilginç görüntüler de geldi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir seçmenin Kılıçdaroğlu’na oy verirken yaptığı gönderme dikkat çekti.

Erdoğan’ın üzerini soğan ile kapatan vatandaş, oy pusulasının yanına “S.Oğan gibi bizi dönek mi sandın?” diyerek Cumhur İttifakı’na ve Erdoğan’a desteğini açıklayan Sinan Oğan’a gönderme yaptı. Söz konusu görüntü sosyal medyada gündem oldu.

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