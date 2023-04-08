8 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Günün en çok konuşulan paylaşımı: İşte sosyal medyanın oy pusulası

Günün en çok konuşulan paylaşımı: İşte sosyal medyanın oy pusulası

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerine gönderme yapılan bir paylaşım sosyal medyada hızla yayılarak günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 22:11
Takip Et

Günün en çok konuşulan paylaşımı: İşte sosyal medyanın oy pusulası

Günün en çok konuşulan paylaşımı: İşte sosyal medyanın oy pusulası
+
Aa
-

Türkiye 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Meclis için 600 vekil seçilecekken 14 Mayıs seçimlerinde 4 isim Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartı arandığı için her bir oyun bile önemi var. 50+1 şartı nedeniyle adaylar ittifak ve destek turlarına çıkmış safları sıkılaştırmak için adımlar atmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI OY PUSULASINA DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri 1 Nisan’da belli olmuştu. Yapılan kura çekiminin ardından 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan oy pusulası paylaşımı ise günün en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte paylaşım:

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
1
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Hiçbir yerde olmayan anket sonuçları. Ortalık toz duman olacak hangi parti kaç oy alıyor
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
2
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Amsterdam’da evlerin neden yamuk olduğu ve tepelerinde kanca olduğu belli oldu
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
3
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Trafik sigortasında yeni dönem. Zorunluluk kaldırılıyor
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
4
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Amerikalı ünlü tarihçi Prof. Dr. Justin Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi olmasaydı Türklere ne olacağını anlattı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
5
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
6
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿Mine Tugay cinsiyetçilik yapmakla suçlandı. Açıklama videosu paylaştı
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
7
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿AKP'de iç hesaplaşma. En güçlü birimiydi
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Bir anda alev topuna döndü. Motosiklet sürücüsünün zor anları
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿Enes Ünallı Getafe Real Sociedad'a yenişemedi
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿İzmir'de uyuşturucu taciri 2 kilonun üzerinde esrarla yakalandı
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
﻿Ali Koç istifa etsin mi etmesin mi? Fenerbahçe'de flaş oylama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.