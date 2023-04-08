Günün en çok konuşulan paylaşımı: İşte sosyal medyanın oy pusulası

Türkiye 14 Mayıs'ta hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. Meclis için 600 vekil seçilecekken 14 Mayıs seçimlerinde 4 isim Cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50+1 şartı arandığı için her bir oyun bile önemi var. 50+1 şartı nedeniyle adaylar ittifak ve destek turlarına çıkmış safları sıkılaştırmak için adımlar atmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI OY PUSULASINA DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri 1 Nisan’da belli olmuştu. Yapılan kura çekiminin ardından 1. sırada Erdoğan, 2. sırada İnce, 3. sırada Kılıçdaroğlu, 4. sırada Oğan yer aldı.

Sosyal medyada hızla yayılan oy pusulası paylaşımı ise günün en çok konuşulanları arasına girdi.

İşte paylaşım: