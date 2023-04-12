12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Flaş flaş flaş... Kılıçdaroğlu Sinan Oğan ile görüşecek

Flaş flaş flaş... Kılıçdaroğlu Sinan Oğan ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu ile ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün bir araya geliyor.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 10:26
Takip Et

Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan görüşecek

Flaş flaş flaş... Kılıçdaroğlu Sinan Oğan ile görüşecek
+
Aa
-

ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

Sinan Oğan'ın bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

İkil liderin seçim güvenliği konusunu masaya yatıracağı belirtildi. 

SEÇİM GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

14 Mayıs'ta yapılacak seçimde yarışacak adaylardan biri olan Oğan, cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yapmış ve "Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Oğan, "En son Ataköy'de bir binadaki seçmen kağıtları yayımlandı. Hepsi Suriyeli. O sebeple ben Kılıçdaroğlu İnce ve Erdoğan'dan randevu talep edeceğim. Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" demişti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
3
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Ev sahiplerini kan ter içinde bırakacak haber. Ev sahibine ve emlakçıya 10 bin TL ceza
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
4
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
5
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Batarya sorununu kökten çözecek buluş
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
7
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Türk Hava Yolları kabin memuru alımının detayları belli oldu
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿Korkutan gelişme. Kansere yakalanma yaşı düşüyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
﻿AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün açılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.