Flaş flaş flaş... Kılıçdaroğlu Sinan Oğan ile görüşecek

ATA İttifakı 13. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan bugün CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek.

Sinan Oğan'ın bugün saat 13:00’te “Seçim güvenliği” konusunu görüşmek üzere CHP Genel Merkezi’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

İkil liderin seçim güvenliği konusunu masaya yatıracağı belirtildi.

SEÇİM GÜVENLİĞİ ÇAĞRISI YAPMIŞTI

14 Mayıs'ta yapılacak seçimde yarışacak adaylardan biri olan Oğan, cumhurbaşkanı adaylarına çağrı yapmış ve "Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Oğan, "En son Ataköy'de bir binadaki seçmen kağıtları yayımlandı. Hepsi Suriyeli. O sebeple ben Kılıçdaroğlu İnce ve Erdoğan'dan randevu talep edeceğim. Seçim güvenliğini azıcık olsa önemsiyorlarsa bir araya gelip seçim güvenliğini konuşmamız lazım" demişti.