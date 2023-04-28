Sinan Oğan'dan Süleyman Soylu’ya: Onuru varsa istifa etmeli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs seçimlerini "Siyasi darbe girişimi" olarak nitelendirmesine ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’dan tepki geldi.

Sinan Oğan'dan Süleyman Soylu’ya: Onuru varsa istifa etmeli

14 Mayıs seçimlerini "siyasi darbe girişimi" olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepkiler sürüyor.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Demokratik bir seçimi darbe girişimi olarak niteleyen bu şahıs İçişleri Bakanlığı koltuğunda 1 dakika bile oturamaz, oturmamalıdır. Onuru varsa istifa etmeli, yoksa da Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalıdır." diye konuştu.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Süleyman Soylu’nun, “15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika’nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye’yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler” sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

"ONURU VARSA İSTİFA ETMELİ"

Oğan paylaşımında, “Demokratik bir seçimi darbe girişimi olarak niteleyen bu şahıs İçişleri Bakanlığı koltuğunda 1 dakika bile oturamaz, oturmamalıdır. Onuru varsa istifa etmeli, yoksa da Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalıdır. Bu şahısın İçişleri Bakanı olarak gireceğimiz bu seçim ve sonrasında yaşanacaklar ülkemiz için tehdittir, tehlikedir, beka sorunudur” ifadelerini kullandı.

Oğan'ın paylaşımı ise şöyle:

sin1.png

Öne Çıkanlar
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Son Haberler
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda büyük tehlike. Erdoğan açmıştı Güncel
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nda büyük tehlike. Erdoğan açmıştı
Yunanistan ve Suriye sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı Güncel
Yunanistan ve Suriye sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı
Büşra Pekin’den samimi itiraf: Kilolu olduğum dönemlerde hep ilişkilerim vardı Magazin
Büşra Pekin’den samimi itiraf: Kilolu olduğum dönemlerde hep ilişkilerim vardı
Ahmet Davutoğlu halasının videosunu paylaştı. Hesabını soracağım! Siyaset
Ahmet Davutoğlu halasının videosunu paylaştı. Hesabını soracağım!
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Küresel mali istikrara yönelik tehditler sürüyor Ekonomi
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Küresel mali istikrara yönelik tehditler sürüyor
CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı Güncel
CİMER'i geçen yıl 6 milyon kişi kullandı
İki genç başlarından vurulmuş halde bulundu Yaşam
İki genç başlarından vurulmuş halde bulundu