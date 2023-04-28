Sinan Oğan'dan Süleyman Soylu’ya: Onuru varsa istifa etmeli

14 Mayıs seçimlerini "siyasi darbe girişimi" olarak niteleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepkiler sürüyor.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, “Demokratik bir seçimi darbe girişimi olarak niteleyen bu şahıs İçişleri Bakanlığı koltuğunda 1 dakika bile oturamaz, oturmamalıdır. Onuru varsa istifa etmeli, yoksa da Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalıdır." diye konuştu.

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Süleyman Soylu’nun, “15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların 14 Mayıs’ta her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir. Bunu ben söylemedim. Bunu bugün Amerika’nın başındaki zat yıllar önce söyledi. Yıllar önce denedikleri bütün yöntemler berhava olunca ancak böyle bir yöntemle Türkiye’yi ele geçirebileceklerini ifade ettiler” sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla tepki gösterdi.

"ONURU VARSA İSTİFA ETMELİ"

Oğan paylaşımında, “Demokratik bir seçimi darbe girişimi olarak niteleyen bu şahıs İçişleri Bakanlığı koltuğunda 1 dakika bile oturamaz, oturmamalıdır. Onuru varsa istifa etmeli, yoksa da Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmalıdır. Bu şahısın İçişleri Bakanı olarak gireceğimiz bu seçim ve sonrasında yaşanacaklar ülkemiz için tehdittir, tehlikedir, beka sorunudur” ifadelerini kullandı.

Oğan'ın paylaşımı ise şöyle: