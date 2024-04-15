Sınavı yaklaşan 50 yaşındaki üniversite öğrencisi: "Kopya mı çeksem?"

Üniversite sınavlarına giren 50 yaşındaki bir kadın, kızlarına yönelttiği mizahi bir soruyla gündeme geldi. Sınav tarihleri yaklaşırken, kadın kızlarına "Kağıtlara küçük küçük cevapları yazıp kopya mı çeksem?" diye espri yaparak sordu. Bu esprili anlar, kadının kızları tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu. Videoda, kadının vizeye hazırlanırken ders çalışma stresiyle karşı karşıya olduğu ve mizahi bir şekilde kopya çekme fikrini dile getirdiği görülüyor. Kızlarından biri bu öneriye gülerken, diğeri ise annesini uyararak "hayır, rezil olursun anne" şeklinde tepki veriyor. Bu samimi ve mizahi anlar, izleyenlerin gülümsemesine neden oldu ve sosyal medyada geniş bir ilgi gördü.