Sindirime yardımcı oluyor. Kuru öksürük ya da kronik öksürüğü tedavi ediyor. İşte o ot

Günümüzde pek çok kişi, sağlık sorunlarına doğal çözümler aramakta ve bu doğrultuda şifalı bitkiler kullanmayı tercih etmektedir. Ancak, bu tür doğal ürünleri kullanmadan önce bir doktora danışmak önemlidir.

Karaca otu, sindirim sistemine destek olan ve özellikle kuru veya kronik öksürüğe iyi gelen bir bitkidir.

Peki, karaca otu nedir?

Latince adıyla Inula viscosa L. olan ve Asteraceae (papatyagiller) ailesine ait olan bu çok yıllık tıbbi bitki, yaklaşık 1 metre boyunda olup, kenarları testere dişini andıran ve reçineli yapraklara sahiptir. Geleneksel tıpta, anti-inflamatuar, balgam söktürücü, öksürük kesici, diüretik ve romatizma ağrılarını hafifletici olarak kullanılmaktadır.

Karaca otunun faydaları nelerdir?

Bu bitkinin en dikkat çekici özelliği, güçlü bir balgam söktürücü olmasıdır.

Kuru ve kronik öksürük tedavisinde etkilidir ve öksürüğü hafifletir.

Vücuttaki terlemeyi düzenler ve normal seviyede olmasını sağlar.

Bağırsaklardaki zararlı parazitleri temizler.

Vücuttaki şişkinliği alarak konfor sağlar.

Yapışkan andız otu olarak da bilinen bu bitki, diüretik özellik gösterir ve idrar akışını artırır.

Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır ve antifungal özelliği ile mantarın tekrarlamasını önler.

Anti-enflamatuar özelliği sayesinde vücuttaki iltihabı azaltır ve dışarı atılmasına yardımcı olur.

Mukozaya olumlu etkileri vardır ve yatıştırıcı bir etkisi bulunmaktadır.

Karaca otunun kanser tedavisinde olumlu etkileri olduğu son zamanlarda sıkça dile getirilen bir konudur.

Ayrıca, bu bitki basur tedavisinde de önerilmektedir. Ancak, tedaviye başlamadan önce altta yatan nedenlerin belirlenmesi için bir uzmana başvurulmalıdır.

Hemoroid tedavisinde, toz haline getirilmiş andız otu zeytinyağı ile karıştırılarak problemli bölgeye uygulanabilir.