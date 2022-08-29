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Sinem Öztürk'ü yıkan ölüm. Annesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Sinem Öztürk Uslu'nun kanser tedavisi gören annesi Ferhan Zuhal Öztürk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uslu’nun annesi bugün Mudurnu'da son yolculuğuna uğurlanacak. 

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:18
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Sinem Öztürk'ün acı günü! Annesi kansere yenik düştü 

Sinem Öztürk'ü yıkan ölüm. Annesi hayatını kaybetti
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Oyuncu Sinem Öztürk Uslu anne acısıyla sarsıldı. Yapımcı Mustafa Uslu ile evli olan, Mustafa ve Kemal adında ikiz çocukları bulunan oyuncu Sinem Uslu, acı bir haberle yıkıldı. Ünlü oyuncunun annesi Ferhan Zuhal Öztürk, vefat etti. 

Annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyuran Uslu, "Annemizi kaybettik. Cenazemiz yarın (bugün) ikindi namazından sonra Mudurnu'da defnedilecektir" açıklamasını yaptı.

ANNESİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde annesinin kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sinem Uslu sosyal medya hesabından destek istemişti:

Annem Ferhan Zuhal Öztürk, 8 aydır KMML (Kemik iliğinin kan üretmemesi) tedavisi görüyordu. Ayda bir iğneyle yapılan tedavi olumlu sonuç veriyor derken bir anda 'Akut Lösemi' denilen AML hastalığına evrildi. Üç gün süren bir yoğun bakım sürecinden sonra kemoterapiye başladık. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde zorlu bir sürece girdik. Bu süreçte düşen kan değerleri ve trombositleri yüzünden kan ve aferez trombosit bağışına ihtiyaç duyuyoruz. Tek seferlik değil, kan bağışlarının sürekliği önemli, kanın kendini yenilemesi için. Annemin kan grubu 0+... Diğer kan grubuna ait bağışçıların bağışları da bizim için çok önemli çünkü değişimle daha çabuk kendi grubumuzdaki kana ulaşabiliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese sonsuz teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin…
 

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